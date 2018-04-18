促轉會設置校園旁 居民憂引來陳抗擾民

2018年04月18日 12:14 中時 陳燕珩

行政院代表收下里民的陳情書，強調會把居民意見如實向上反映。（陳燕珩攝）

行政院「促轉轉型正義委員會」將落址大安區安和路上，不過該處臨近國中小、醫院和消防分隊，居民擔憂未來成為陳抗熱區，拒馬、圍籬圍堵將嚴重擾民，立委蔣乃辛、市議員王欣儀上午陪同10多名里長到場抗議，要求行政院另覓他處，並拉白條高呼「要安寧要安全，不要促轉會。」

王欣儀指出，促轉會本身爭議性極大，未來設置在安和路上，勢必引來激烈陳抗，該處周邊有仁愛國中、國小4500名師生，周邊還有國泰醫院、消防分隊，未來陳抗封路、架設拒馬，不僅有損居民權益，更會使救護、救災工作受影響，蔡政府號稱最會溝通的政府，應該要聽民眾心聲。

蔣乃辛也說，立法院周邊一天到晚陳抗，搞得居民和店家苦不堪言，現在促轉會設在安和路上，影響的層面更大，行政院此舉是罔顧學生受教權和居民安寧，國產署房舍那麼多，沒必要一定得設在這裡，何不設在博愛特區？他要求北市府明早在行政院會上，向院長賴清德強烈反映居民心聲。

大安區敦煌里長傅吉田強調，安和路周邊是很安靜的社區，也是重要的觀光景點，臨近市府、台北101和通化夜市，未來設置促轉會引陳抗，也會影響觀光，危害國家形象，盼行政院不要來破壞老百姓的平靜生活。

大安區里長王復則說，有立法院一個戰場就夠了，政府不要再另闢戰場，若堅決不遷移促轉會，居民會反抗到底。

行政院公關處參議林博仁上午代表收下陳情書，他表示，可以體諒居民的訴求，會把意見如實向上反映；北市府公管中心主任趙光中則說，會把民眾的心聲轉達給市長柯文哲，市府會幫忙處理，盡力維護里民的權益。

(中時)