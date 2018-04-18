3車手詐騙業績驚人 警「數鈔數到手軟！」

2018年04月18日 12:07 中時 張妍溱

警方查緝魏姓男子3人等車手集團，在車內起獲549張千元大鈔約54．9萬、存簿、金融卡等贓證物，員警當場數算「成果」人贓俱獲。（張妍溱翻攝）

台中市保大第一中隊查緝魏姓男子3人等車手集團，在車內起獲549張千元大鈔約54．9萬、存簿、金融卡等贓證物，魏嫌向警方供稱，因家裡急需用錢才會與黃姓、吳姓男子共組車手集團，還沒交給上手就被查獲，員警當場數算「成果」人贓俱獲，警詢後依詐欺罪嫌將3人移送法辦。

「數錢數到手軟！」警方當場查扣贓款54萬9000元，為了確認贓證物員警一一清點現金，魏姓與黃姓、吳姓3嫌共組車手集團，一天業績驚人，當天提領近300萬元，獲得酬勞約10萬元左右，最後54．9萬來不及交給上手就被逮。

警方表示，有詐欺前科的26歲魏姓男子、28歲有恐嚇前科黃姓男子、妨害性自主前科25歲吳姓男子，日前將自小客車停放在西屯區黎明路三段因紅線違規遭警方查緝，經車內盤查發現前置物箱紙盒內，竟有大批現金。警方於魏嫌身上包包起出存摺8本、金融卡5張、手機贓證物。

魏嫌向警方辯稱，他找黃姓、吳姓好友組成車手團，想好好大撈一票，每天更新提領目標，獎金為4％再3人均分，當天提領達250萬元左右，沒想到最後被警方查獲。

(中時)