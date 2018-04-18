綠營黨內派系整合！彰化市長邱建富登記參選下屆縣黨部主委

2018年04月18日 12:10 中時 吳敏菁

彰化縣長邱建富、在彰化縣長魏明谷陪同下，登記參選民進黨彰化縣黨部主委。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部主委任期將屆，加上五合一選舉在即，黨內派系大整合，現任主委黃振彥決定禮讓，上屆３強鼎立的競爭態勢將不復再見，各派系齊推彰化市長邱建富，18日在縣長魏明谷等議員陪同下前往登記，邱建富強調，最大的目標，就是讓縣長連任、議員過半，帶領黨內團結一致，打贏選戰，永續經營。

彰化縣長魏明谷表示，民進黨主委職位很重要，彰化市邱建富施政滿意度很高，得到民意的肯定，和黨內所有的支持，將帶領黨員上、下，團結在一起，打贏年底選展，更長遠的目標也在2020年幫小英贏得大選。

邱建富擔任彰化市兩屆將滿，未來動向備受關注，這次登記參選縣黨部主委，歷經了黨內派系的協調、整合，取得最大的共識，現任黨部主委黃振彥，這屆鹿港鎮長任期雖也即將帶任，但已確定專心投入未來立委選舉，深耕地方，未來民進黨選戰布局的態勢，由黨部主委加上現任3立委和黃振彥領航。

邱建富操盤選舉經驗豐富，是全國唯一，在總統大選擔任過5屆縣市競選總部總幹事、副總幹事。邱建富表示，中央部會任職目前不予考慮，因為任期也未滿，是否意在參選下屆立委？邱建富語帶保留，表示目前沒辦法想太多，但這次魏明谷陪同登記，接班選縣長態勢明顯，邱建富強調，首要之務是讓魏明谷連任，這也民進黨上、下最關心的事情，「厝蓋一半，師傅不能換」。

登記到20日截止，民進黨彰化縣黨部即將於5月27日辦理黨員直選投票，選出下屆縣黨部主委，在黨部派系已經成功整合的情況下，登記尚未截止，說唯一人選太早，但預料應無可以匹敵的對手。

(中時)