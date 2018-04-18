安倍二訪川普 美日第一夫人再成嬌點

2018年04月18日 12:14 中時電子報 李靖棠

據美國棕櫚攤每日時報（Palm beach daily news）報導，日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）與妻子安倍昭惠（Akie Abe）二度赴美訪問川普（Donald Trump），於佛州棕櫚灘別墅內，得到川普和梅蘭妮亞（Melania Trump）熱情接待。美日兩國領導人會面，除了硬梆梆的政治、經濟和軍事議題外，外界更關心的，還是兩位高人氣的第一夫人服裝和表現。

Welcome Prime Minister Abe! pic.twitter.com/538EYyfWDq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月17日

「二次交手」的安倍昭惠和梅蘭妮亞，本次都選擇相對保守的連身長裙出席會議。安倍昭惠選擇了黑色V字開口的長裙、而梅蘭妮亞則是黑白相間的橫條紋長裙，相較之下比安倍夫人更引人注目。不過，美媒也注意到，川普似乎在鏡頭前，刻意緊緊牽著梅蘭妮亞的手，嚴防如之前一樣被甩開的窘境。

日本首相安倍晉三（圖中左）與夫人昭惠（圖左），二度訪問美國總統川普（圖中右）與第一夫人梅蘭妮亞（圖右）。（圖/路透社）

兩人上回同框入鏡，2月中旬在參訪佛州森上博物館（The Morikami Museum and Japanese Gardens）內的日式庭園時，安倍昭惠（Akie Abe）則是以簡單的白上衣與黑色窄裙出席，而模特出身的梅蘭妮亞（Melania Trump）穿上一席連身的純白洋裝，讓好身材一覽無遺。

去年2月赴美訪問的日本首相夫人安倍昭惠（圖右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（圖左）參訪佛州的日式庭園。（圖/美聯社）

與模特出身的梅蘭妮亞不同，日本首相夫人安倍昭惠，婚前本姓松崎，出身於知名食品大廠森永製菓株式會社，父親松崎昭雄是前任社長、祖父是第3任社長，曾祖父更是該公司的創始人。財團千金出身的她，聖心女子專門學校畢業後，進入最大的廣告公司-電通任職，後與安倍晉三結識，兩人於1987年6月登記結婚。作為政治人物的妻子，安倍昭惠曾多次以身體健康為由，想勸退丈夫從政壇引退，但都被安倍晉三嚴詞拒絕。

川普（圖右二）與梅蘭妮亞（圖右）在佛州棕櫚灘的私人豪宅宴請安倍晉三（圖左二）與夫人安倍昭惠（圖左）。（圖/美聯社）

不過，相較於上回訪美引起多方關注，本次安倍夫婦出訪，似乎不被外媒重視，再加上夫婦兩人在國內也面臨因醜聞點燃，排山倒海而來的要求下台壓力；而川普的心思，目前恐仍在敘利亞、北韓等衝突地域的身上，也讓此次訪問，很可能流於無結果的會面。

(中時電子報)