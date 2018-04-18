NBA》高順位種子爆冷出局機率 騎士高達47％！

美國專家認為騎士出局機率高達47%，是本季高順位種子球隊爆冷遭淘汰的可能性最高。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

根據美國媒體報導，NBA季後賽正式開打，經過研究後最有可能爆冷出局的高順位種子球隊就是騎士，機率高達47%，緊追在後的是拓荒者和雷霆，火箭僅有不到1%的可能性輸給灰狼。

溜馬上季遭到騎士橫掃出局，本季例行賽雙方交手4次，溜馬取得3勝1敗優勢，季後賽首戰就大勝對手，證明溜馬的實力在進步，而騎士則在下滑中。

西區第三種子拓荒者迎戰鵜鶘，例行賽4次交手勝負各半，季後賽首戰拓荒者主場飲恨落敗，專家認為鵜鶘找到克制拓荒者的辦法，尤其是拓荒者無法阻擋得了安東尼戴維斯，翻船機率33%。

西區老四雷霆與老五爵士的對戰組合，雷霆翻船機率31%。例行賽雷霆3勝1敗，3勝都是在球員交易截止日前，季後賽首戰雷霆順利留下勝利，但贏得不輕鬆。

塞爾提克與公鹿的對戰組合，塞爾提克翻船機率24%，但隨著綠衫軍贏得前兩戰，這個機率可能會持續下降。七六人對決熱火，七六人翻船機率23%，目前兩隊前兩戰1比1平手，接下來兩站將回到邁阿密，七六人有可能碰到不小麻煩。

勇士與馬刺對決，勇士翻船機率17%，暴龍和巫師之戰，暴龍翻船機率13%，如今勇士和暴龍都取得2連勝，翻船機率應該很低；火箭與灰狼的對戰組合，火箭翻船機率不到1%，例行賽火箭以場均大勝16分的絕對優勢橫掃灰狼，但季後賽首戰火箭卻是險勝，即便不太可能翻船，但火箭想要贏得系列賽恐怕也要費一番手腳。

(中時電子報)

NBA》力挺哈登拿MVP 布萊恩認為… NBA》馬刺里歐納德失聯 帕總指桑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。