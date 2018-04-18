NBA》高順位種子爆冷出局機率 騎士高達47％！

2018年04月18日 12:18 中時電子報 黃邱倫

根據美國媒體報導，NBA季後賽正式開打，經過研究後最有可能爆冷出局的高順位種子球隊就是騎士，機率高達47%，緊追在後的是拓荒者和雷霆，火箭僅有不到1%的可能性輸給灰狼。

溜馬上季遭到騎士橫掃出局，本季例行賽雙方交手4次，溜馬取得3勝1敗優勢，季後賽首戰就大勝對手，證明溜馬的實力在進步，而騎士則在下滑中。

西區第三種子拓荒者迎戰鵜鶘，例行賽4次交手勝負各半，季後賽首戰拓荒者主場飲恨落敗，專家認為鵜鶘找到克制拓荒者的辦法，尤其是拓荒者無法阻擋得了安東尼戴維斯，翻船機率33%。

西區老四雷霆與老五爵士的對戰組合，雷霆翻船機率31%。例行賽雷霆3勝1敗，3勝都是在球員交易截止日前，季後賽首戰雷霆順利留下勝利，但贏得不輕鬆。

塞爾提克與公鹿的對戰組合，塞爾提克翻船機率24%，但隨著綠衫軍贏得前兩戰，這個機率可能會持續下降。七六人對決熱火，七六人翻船機率23%，目前兩隊前兩戰1比1平手，接下來兩站將回到邁阿密，七六人有可能碰到不小麻煩。

勇士與馬刺對決，勇士翻船機率17%，暴龍和巫師之戰，暴龍翻船機率13%，如今勇士和暴龍都取得2連勝，翻船機率應該很低；火箭與灰狼的對戰組合，火箭翻船機率不到1%，例行賽火箭以場均大勝16分的絕對優勢橫掃灰狼，但季後賽首戰火箭卻是險勝，即便不太可能翻船，但火箭想要贏得系列賽恐怕也要費一番手腳。

(中時電子報)