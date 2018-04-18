join平台計畫大揭露 月底爆增逾千案增加社會對話標的

2018年04月18日 14:05 中時 張理國

行政院上午舉行「開放政府聯絡人協作會議一週年」記者會，政委唐鳳宣布，自4月底開始，提點子平台公開的計畫將從現行已將行政院「院管考」層級的81案，擴大為「部管考」層級1246項以上計畫，民眾可以進一步了解，並監督年累積進度、預算執行率，相關計畫都可以成為對話標的。

開放政府聯絡人協作會議試行辦理一週年，希望達成建立政府與民間的互信、培養關心公共議題並有參與公共事務能力的共民社會、讓公務員勇於創新、讓公務員作業流程更輕鬆、以及推廣數位服務價值等目標。

在辦理一年後，唐鳳宣布，從月底開始，開會擴大開放，從院管考的計畫，擴大為部會管考計畫，也就是說，現行民眾可看到的計畫量，將從院管考的81項計畫，增加到現行的1246項計畫以上，包括前瞻基礎建設、五加二產業創新計畫等執行進度，民眾都可上網查詢討論。

提到這項改變，唐鳳表示，目前透過join平台進行中的計畫共有1246個，其中大概有1000個左右，多數民眾大概都不知道，無法成為社會聚焦的標的，但改變之後，不管再小的部會管考計畫，都可以成為社會對話的標的。

唐鳳說，過去join平台大概有連署案，以及法規60天的預告案等等，但從月底開始所有部會的所有計畫，包括中長程計畫、自行管考的計畫，只要是國發會管考處知道的計畫都會上到join平台，包括年累積進度、預算執行率，如果是季報，每三個月做那些事情，開了那些標案或研究案，如果是月報的話，每月做了那些事情，完成度等等，這些都會在join平台上清楚揭露。

(中時)