教長換人「全大運獎牌收回重做」體育署：為選手升學路著想

教長換人當，全大運、全中運發出的獎牌將收回重做。(圖/取自 全大運官網)

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中時電子報

全大運回收獎牌消息遭質疑拍新教長馬屁，今消息一出，竟一度造成官網掛點。(圖/取自 全大運官網)

前教育部長潘文忠「拔管」未成、戲劇化請辭下台，新教長由吳茂昆出任。但因教長換人當，連帶全大運獎牌將全數收回重製，引發外界質疑拍新官馬屁，認為只要新教長的一句話，其實能節省很多國庫開銷。對此，體育署回應，這是為了選手的升學路著想。

繼政院宣布新教長將由中研院院士吳茂昆接任，全大運昨發出公告指出，「因應教育部長異動，大會發出獎牌將收回，重新製發後再行發送」，要求已領取獎牌的選手再將獎牌送回。

全大運此舉引發外界質疑，對選手來說，究竟是比賽名次重要，還是教育部長是誰重要？明明只要教長一句話，就能節省很多國庫開銷，卻仍要大動作回收獎牌，遭批是因新官上任拍馬屁行為，「論比賽與頒獎時間，若是潘部長仍在職，應該是不用追回重做」。

根據聯合報報導，體育署回應，這次是體育署成立有史以來首次發生的案例，但考量體育賽事結果對獲獎選手的未來就學極為重要，因此決定全數獎牌重製，避免未來行政作業困擾。

據統計，新舊任教長接替期間進行的學校運動會都要改版，包括全中運的3005面獎牌、全大運的2679面獎牌，總計有5684面獎牌需修改教育部長名稱，要求廠商趕在全大運閉幕式5月2日前製作完畢。而今消息一出，竟然一度讓全大運官網掛點。

(中時電子報)

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