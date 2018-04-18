白晝毆打律師葉建廷3嫌無殺人犯意二審判刑

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男子黃晨銨，聲稱不滿律師葉建廷幫財團大老闆打官司，夥同友人陶彥誠、蔡逸晟持甩棍、鐵槌，一大早攻擊葉，被檢察官依殺人未遂罪起訴；一審依傷害罪判主謀黃男有期徒刑10月；陶、蔡共犯各有期徒刑6月，得易科罰金，案經上訴二審，台灣高等法院今(18)日審結，合議庭審理認定，駁回上訴，3人維持原判。

白晝攻擊律師事件，發生在2016年6月22日，當天上午7時許，黃事先準備棒球帽、口罩遮掩容貌，埋伏在北市新生南路、辛亥路口的建國高架橋橋墩下等待葉建廷現身，上午8時33分，葉步行經過，3人就尾隨葉到台灣大學綜合體育館外側的人行道上，聯手持器械攻擊葉建廷，打人後搭車離去。

葉被打後，造成前額撕裂傷、左上臂鈍傷、第4肋骨骨折等傷勢，警方調閱監視器錄影帶緝凶，但6月24日上午11時許，3人就向大安分局投案自首。

一審認為，黃男等3人與葉建廷素不相識，在白日人潮往來頻繁的市區街道上以質地堅硬的鈍器攻擊葉建廷，手段囂張，犯後也沒有和葉達成和解，審酌黃供稱「葉建廷身為律師，竟為財團大老闆打官司，因心生不滿才教訓他」，陶姓、蔡姓共犯稱「應黃之約才一同前去攻擊葉」等辯詞，依傷害罪判刑。

檢察官認為3人行為，涉犯殺人未遂，不是傷害罪；3人認為量刑太輕，都提上訴。高院認為，黃晨銨等3 人是出於教訓目的才傷害葉，如果有殺人故意，大可往葉的身體要害猛擊，不會只往葉的軀幹及四肢攻擊，且攻擊不到1 分鐘就自行中止，任由告訴人逃離現場，難認定 3 人對葉的攻擊行為是出於殺人故意犯罪。原審刑度是在適法範圍內行使量刑裁量權，沒有違法或不當情形，18日判決上訴駁回，黃晨銨仍判刑10月；陶彥誠、蔡逸晟各判刑6月，得易科罰金18萬元。本案可上訴。

(中時)

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