新熊讚亮相！肚子沒12道白毛

2018年04月18日 12:52 中時 吳堂靖

北市觀傳局長陳思宇澄清熊讚版權問題。（吳堂靖攝）

新版熊讚18日於文博會亮相。（吳堂靖攝）

現場展示熊讚過去活動照片。（吳堂靖攝）

新熊讚來了！台北市吉祥物熊讚因專利權申請未過，北市觀傳局斥資百萬進行「微整形」，新版外觀保密到家，18日於文化博覽會亮相，新熊讚多了白眉毛、海洋色鼻子及波浪式微笑，與先前傳言不同的是，腹部無12道白毛，3D玩偶21日將於熊讚主題館登場。

外傳熊讚因與一般黑熊無異，導致專利權遲遲未過，不過卻被智慧局反駁最具高人氣的第二代正在審查中，且極有可能通過，沒有所謂商標註冊失敗，對此觀傳局表示，為了完整保護熊讚，希望在文字、2D圖及玩偶等方面都能取得專利權，因此全面進行調整，目前已將第三代熊讚圖示送審，預計半年內完成註冊。

觀傳局長陳思宇表示，第一代熊讚因世大運而生受到民眾喜愛，後發展出二代玩偶樣式，但熊讚因外觀無識別性，且缺乏2D樣式，加上文字未特別設計，造成市面上出現許多山寨商品，因此這次除了特別對外觀進行微調，也在「熊讚」圖示內藏入台北兩字，期盼提高識別性。

觀傳局表示，熊讚主題館將展示熊讚發展歷程、品牌概念及藝術展，另與10位國內外藝術家合作，以熊讚為主題創作，新熊讚本尊將於21日正式亮相，未來也將販售便條紙、文件夾、馬克杯等商品。

(中時)