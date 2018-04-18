新熊讚亮相！肚子沒12道白毛

新版熊讚18日於文博會亮相。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
北市觀傳局長陳思宇澄清熊讚版權問題。（吳堂靖攝）
新版熊讚18日於文博會亮相。（吳堂靖攝）
現場展示熊讚過去活動照片。（吳堂靖攝）

新熊讚來了！台北市吉祥物熊讚因專利權申請未過，北市觀傳局斥資百萬進行「微整形」，新版外觀保密到家，18日於文化博覽會亮相，新熊讚多了白眉毛、海洋色鼻子及波浪式微笑，與先前傳言不同的是，腹部無12道白毛，3D玩偶21日將於熊讚主題館登場。

外傳熊讚因與一般黑熊無異，導致專利權遲遲未過，不過卻被智慧局反駁最具高人氣的第二代正在審查中，且極有可能通過，沒有所謂商標註冊失敗，對此觀傳局表示，為了完整保護熊讚，希望在文字、2D圖及玩偶等方面都能取得專利權，因此全面進行調整，目前已將第三代熊讚圖示送審，預計半年內完成註冊。

觀傳局長陳思宇表示，第一代熊讚因世大運而生受到民眾喜愛，後發展出二代玩偶樣式，但熊讚因外觀無識別性，且缺乏2D樣式，加上文字未特別設計，造成市面上出現許多山寨商品，因此這次除了特別對外觀進行微調，也在「熊讚」圖示內藏入台北兩字，期盼提高識別性。

觀傳局表示，熊讚主題館將展示熊讚發展歷程、品牌概念及藝術展，另與10位國內外藝術家合作，以熊讚為主題創作，新熊讚本尊將於21日正式亮相，未來也將販售便條紙、文件夾、馬克杯等商品。

(中時)

教長換人「全大運獎牌收回重做」… 教部修法校長遴選需先揭露董監事…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。