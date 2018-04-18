教部修法校長遴選需先揭露董監事職務 最快6月底實施

2018年04月18日 13:21 旺報 李侑珊 、 戴安瑋

近來多所大學發生校長遴選爭議，多名校長候選人遭質疑擔任企業董監事，未做到利益回避，對此教育部3日預告修訂《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，未來校長候選人若兼任營利事業、社團法人、財團法人董監事等職務，必須主動揭露，遴委會委員與候選人間，若有營利事業機構董監事關係，遴委職務應解除。全案最快可望6月底、7月初實施。

至於台大校長遴選案是否會受影響，教育部常務次長林騰蛟說，法不溯及既往，不受影響。。

台大準校長管中閔日前遭傳擔任台灣大哥大獨董，並且台灣大哥大副董事長蔡明興還是台大校長遴選委員，另外，陽明大學新任校長郭旭崧，與陽明大學校長遴委會召集人張鴻仁，也曾分別兼任心悅生醫公司獨董、董事，遭指未做到利益迴避。

對此，教育部修訂《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，校長遴選規範及校長遴選爭議事項，屬遴委會的任務，至於校長候選人資格，應於報名文件上主動揭露，並經學校指定專責單位初審，再由遴委會複審；另外，遴委會委員與候選人間如果是營利事業機構董監事關係，遴委應解除職務。

而在本次台大校長遴選爭議中，衍生出校內部分人士質疑，責任應歸於遴委會或校務會議審理，但該辦法規定，選舉若有爭議，歸遴委會處理。另外，教育部也曾要求台大與陽明大學遴委會確認當選人資格，該辦法規定，如果當選人有爭議，學校報教育部聘任前，遴委會應重新開會議決是否影響當選資格，並將議決情形報教育部。

教育部常務次長林騰蛟說，全案已於4月初預告，徵詢各界意見14天後，業務單位會將各界意見彙整，並按程序開會討論，最後送部務會議討論通過後方可實施，整個過程約需2至3個月的時間，最快可望6月底、7月初實施。

林騰蛟強調，新修正的《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，不溯及既往，台大校長遴選案等，都不受影響。

(旺報)