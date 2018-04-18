稱男友是「上班族」 名模豪宅、百萬包傍身享奢華！

錢帥君在IG曬生活日常，奢華不輸豪門，還疑似定終身。(翻攝自錢帥君IG)

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即使工作中強調「認真的女人最美麗」，但錢帥君仍不忘讓名品包入鏡。(翻攝自錢帥君IG)

名模錢帥君淡出演藝圈多年，今被爆開著名車前往私立高檔幼稚園接小孩，疑未婚生子，而她在個人IG的貼文也可看出財力不俗，住的也是地價高的豪宅，處處充滿話題性。

錢帥君過去私事緋聞、八卦不少，但都遭她否認，甚至一度當眾捶肚喊冤，直到去年8月，才坦承有一個「上班族」男友，雙方穩定交往2年，通過錢媽媽認證，還說「孝順」是男方最大的優點，今年3月她出席養生飲活動，再度確認仍跟上班族男友交往ing但不急婚，表示婚姻還在慢熬。

錢帥君男友是「一般上班族」，而她近年又幾乎淡出螢光幕，除了經營美甲事業，現身頂多做公益，然IG上卻多是她曬珠寶、名品、名車等奢華之品，也曾放出過成堆H牌橘色包裝盒，曬限量包不諱言說「是閃文……無誤」。

此外，錢帥君所居住的「帝景水花園」住所，是北市中山區排名第二的豪宅，接送小孩的康橋幼稚園，也是名流明星父母嚴選的學校，學費一學期要價破10萬，陶晶瑩、郁方等明星的小孩也選擇此處就讀，足見錢帥君物質生活不僅不虞匱乏，甚至說是豪門等級也不為過，綜合說來，跟她低調說是跟一般上班族交往，印象上有所落差。

(中時電子報)

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