NBA》馬刺里歐納德失聯 帕總指桑罵槐

馬刺總教練帕波維奇(右)向裁判理論。(美聯社)

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中時電子報

西區強權馬刺戰況不樂觀，季外恐怕還要面臨茶壺裡的風暴，里歐納德(Kawhi Leonard)的傷勢就算痊癒，他與馬刺的關係可能也被會外界炒作到難以修補的程度。

《沙加緬度蜂報》報導，里歐納德與馬刺的關係已經降到冰點，他常會有好幾個星期完全失聯，不回應球團的來電與訊息。總教練帕波維奇(Gregg Popovich)已經做了最壞打算，西區的總管也準備好交易方案來搶人。

首輪對勇士連敗兩陣，帕波維奇不僅沒有生氣，還開玩笑地說：「勇士加油！」他又極力稱讚球隊主力艾卓吉(LaMarcus Aldridge)「為馬刺挺身而出」，此時的里歐納德還遠在紐約復健。

帕總說：「艾卓吉整季帶領我們球隊，包辦攻防兩端，而且他從不抱怨，一句屁話都不說，他就是奮力拚鬥。像他這樣克服逆境、每晚到場為隊友奮戰的球員，實在是無可比擬的優秀。」

平常的帕總，輸球不發脾氣已經是很好了，沒想到他還稱讚球員。「從不抱怨」「每晚到場」「克服逆境」「為了隊友」這幾個關鍵詞怎麼看都是在挖苦里歐納德。

《今日美國》指出：「你很難不懷疑他不是在講里歐納德。」其實艾卓吉去年季外曾想出走，但他在和帕總深談之後留下，本季里歐納德報銷，艾卓吉看來「篡位」成功，已是馬刺的新任一哥。

(中時電子報)

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