全球10家最賺錢企業 大陸上榜4家全是國銀

2018年04月18日 13:41 旺報 林永富

《日本經濟新聞》通過企業業績和財務資料庫QUICK FactSet，統計了世界約100個國家和地區的約8700家企業（一部分包含預測）。2017年度淨利潤前10名中，中國占了4家，分別為第4名的中國工商銀行、第6名的中國建設銀行、第9名的中國農業銀行及第10名的中國銀行，4家都是國營銀行。

在淨利潤金額最大的20家企業中，美國（12家）和中國（5家，中國移動第18名）占到8成以上。

美國蘋果的淨利潤達到484億美元，增長6%，利潤規模連續3年居首位。居第2位的英美煙草集團（British American Tobacco）淨利潤483億美元，增長7.7倍，實現大幅增長。

在日本企業中，豐田排在第13位。

按行業來看，通信等IT相關行業增長明顯。南韓三星電子由於智能手機半導體等業務實現增長，淨利潤增加近9成，利潤額躍居創出歷史新高的第5位。

與10年前相比，居利潤額前列的面孔完全改變。2007年度居首位的美國埃克森美孚下降至第17位。曾居第4位的美國通用電氣（GE）則出現虧損。

2017年利潤企業排名依次如下：1.蘋果（美國），2.英美烟草集團（英國），3.伯克希爾．哈撒韋（美國），4.中國工商銀行（中國），5.三星電子（南韓），6.中國建設銀行（中國），7.威瑞森通信（美國），8.AT&T（美國），9.中國農業銀行（中國），10.中國銀行（中國）。

(旺報)