曾駕大黃蜂戰機 英雄女機長遇引擎爆炸冷靜迫降

女機長莎爾特在意外中臨危不亂獲得專家及乘客的好評。(截圖/facebook@MidAmerica Nazarene University、)

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中時電子報

美國西南航空（Southwest Airlines）WN1380班機18日從紐約起飛，但卻在3萬英尺高空發生驚險的引擎爆炸事故，雖然造成機上1名乘客重傷身亡，但是曾為美海軍飛行員的女機長莎爾特（Tammie Jo Shults），她第一時間冷靜的處理方式，還是讓全機148人安全降落費城，不少專家、乘客對都對她讚譽有加。

據《太陽報》報導，當機艙一片混亂、氧氣罩掉落，、甚至有乘客形容「到處都是血」、「大家都在哭」的緊張情況下，該架班機的女機長莎爾特臨危不亂，她很快地冷靜做出決定，並在只有機體毀損嚴重、只有一具引擎的情況下，於15分鐘後以每分鐘3千英尺高度急降費城機場，成功避免更多乘客傷亡。

莎爾特也在向地面人員通報時表示，「沒有著火，沒有著火，但飛機失去了一部分，他們說有一個洞，有人飛出去了」。隨後她也走出駕駛艙和逐一詢問乘客情況，不少乘客事後紛紛留言，「莎爾特妳雖然不是這起事件中唯一的英雄，但絕對是個典範」、「聽她在空中和地面溝通的錄音，我希望我搭乘的班機都是由她來駕駛」、「她超冷靜的用她的專業能力救了大家」等。

莎爾特是新墨西哥州人，畢業於中美拿撒勒大學（MidAmerica Nazarene University），她也是在幾乎男性主宰的這個職業中，美國海軍第一批女性戰鬥機飛行員，曾駕駛過F/A-18大黃蜂戰機、A-7攻擊機，儘管她參與過實戰，但她也之後也成為一名指導員。直到1993年退伍後，才加入西南航空公司擔任機長。她的丈夫狄恩（Dean）也是一位機長，兩人育有一子一女。

西南航空WN1380班機18日在高空中左側引擎爆炸，爆炸的碎片還將機艙窗戶砸出一個大洞，一名女性乘客半身也被氣流扯到窗外，被其他乘客拉回艙內，但頭部仍遭到重創，最後傷重不治，這起意外也造成其他7名乘客受傷。

(中時電子報)

文章來源：AIR HORROR First picture of passenger killed after Southwest Airlines jet engine exploded at 32,000ft – as female pilot hailed a hero

文章來源：Tammie Jo Shults, Southwest Pilot: 5 Fast Facts You Need to Know

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