駕駛拒臨檢逃逸 罰款提高至3萬

2018年04月18日 13:09 中時 陳祐誠

基層員警在馬路上執行臨檢須冒很大風險，國內去年就有5080件拒檢，造成15名員警傷亡，朝野立委一致認為應提高罰則，今於立法院交通委員會提案修正《道路交通管理處罰條例》第60條，初審通過拒檢逃逸可處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。

根據警政署統計，去年拒絕臨檢達5080件，平均每天發生近14件。現行規定拒檢逃逸罰3000至6000元，比起拒絕酒測、酒駕、無照駕駛等處罰輕上許多，讓違規者心存僥倖，硬闖臨檢站，多名立委今提案修法，甚至要求提高30倍，將罰則提高為9萬至18萬元。

立委許毓仁認為，第一道防線沒有比較重的嚇阻，將不利於警方執法，若民眾覺得有被侵犯，都有訴訟的管道，況且現在網路發達，民眾隨時可以拿起手機直撥，相信警察執法不敢太踰矩，建議把拒檢逃逸的罰鍰9萬至18萬元。

立委林俊憲指出，違規者衝撞執法人員還波及無辜第三者的事件時有所聞，這些人大多是心虛或有不可告人之事，現有罰則3000至6000元太低，不符比例原則，等於讓心存僥倖的人，只多出幾千元的風險成本。

交通部常務次長祈文中說，根據《道交條例》第61條規定，拒絕攔檢逃逸致人死傷，罰鍰是3萬至6萬元，若一下把第60條拉太高，等於讓致人死傷沒有區別，因此交通部建議版本為處1萬至3萬元，並吊扣駕照6個月；駕駛人於5年內累犯，得處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

立委鍾佳濱則以美國為例，當警車在後面閃燈，駕駛就知道要乖乖靠邊停，且手要放在方向盤，以免警察誤會要掏槍，學生還在讀書時就會受到相關教育，他要求交通部與警政署不只加重罰則，還要加強向駕駛宣導，碰上臨檢該如何與警方應對。公路總局局長陳彥伯回應，會考慮將相關題材列入駕照考題內。

(中時)