疑產後憂鬱 保四總隊女分隊長自焚身亡

保四總隊38歲邱姓分隊長疑似產後憂鬱，17日請產假期間，在大里住家騎機車外出自焚，同事發起募款。（吳敏菁攝）

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中時

(14:15更新)疑因產後憂鬱症作祟，在保四總隊擔任分隊長的邱姓女警17日晚間以外出買東西為由，獨自騎機車至台中市大里區甲堤路河堤旁，以汽油澆身、自焚身亡，她在台中市警局任職的丈夫返家見不到人，外出尋找才發現並報警。

保四總隊38歲邱姓分隊長產後憂鬱，昨晚自焚身亡，同事不敢置信，指出她超有責任感，熱心幫助同事，工作認真，想到她還留下3個小孩，保四同事發動募款。

17日晚間，邱女的丈夫陪同家人外出，返家就發現妻子不在，趕忙外出尋找，就在距離住家不遠處的甲堤路堤防旁發現妻子機車，趨前查看，才知妻子已經成了焦屍，趕忙報警。警方在現場發現疑似自焚用剩的半桶汽油及打火機。

邱姓女警2016年10月從太平分局督察組，因父親病重、家務繁忙，以「特困」理由調過來保四總隊，警方調查，邱女與丈夫原本育有8歲、4歲兩名女兒，去年懷了第三胎，但在懷孕期間就有憂鬱情況，也曾就醫治療並服藥控制，上月中旬產下兒子後，邱女仍情緒低落。

保四大隊長李承翰說，邱女個性較沉默，但平常和同事互動良好，非常的認真，交辦工作總是完美完成，很有責任感，遇到不會用電腦同事，也都主動幫忙、接下工作。發生這樣的事情，實在難以想像。

邱姓女警的先生也在警界工作，邱3月15日第三胎分娩請產假，17日晚上疑似產後憂鬱，從大里住家騎機車到附近超商買6公升礦泉水後，再轉往加油站，警方調閱監視器，拍到8點多機車載汽油的畫面，9點41分民眾發現報案，先生懷疑邱女產後憂鬱，死亡原因還待檢察官相驗。

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