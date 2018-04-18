解放軍在台灣海峽實彈演習 大陸央視：賴清德們聽到了嗎？

2018年04月18日 13:37 中時 楊家鑫

中共解放軍18日在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習。大陸央視18日報導稱，這次演習普遍被認為是對「台獨」的警告，國台辦此前曾多次點名批評賴清德的「台獨」言論，國台辦主任劉結一還直言「他就是個台獨！」大陸駐美大使崔天凱則表示，「我們尋求和平統一，如果這種方式不行，我們就用別的方式」。「嚴厲的警告，實彈演習，台灣的賴清德們，聽懂了嗎？勿謂言之不預也！」

針對解放軍18日在台海軍演，大陸央視18日以「賴清德們，這些資訊聽到了嗎？勿謂言之不預也！」報導稱，關於這次實彈演習，國台辦主任劉結一16日明確表示，「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」至於有媒體追問怎麼看待賴清德自稱「務實台獨工作者」，劉結一直言「他就是個台獨！」

報導稱，大陸國台辦馬曉光此前也兩度在例行記者會上表示，賴清德頑固堅持「台獨」立場，多次公然發表「台獨」言論，狂妄挑戰兩岸關係現狀，危害台海和平穩定，危害兩岸同胞特別是台灣同胞的根本利益，這是十分危險的，也是自不量力的。

報導稱，馬曉光還強調，「台獨」違背歷史發展的潮流，也嚴重損害兩岸同胞的利益，是不可能得逞的。搞「台獨」分裂只能給台灣同胞帶來災難。從兩次回答的內容來看，馬曉光的措辭已經趨於嚴厲。

此外，大陸駐美大使崔天凱此前在談到破壞「一中」原則是否會引爆戰爭時，崔天凱表示，「沒有人能阻止中國統一。我們尋求和平統一，如果這種方式不行，我們就用別的方式」。

報導稱，「從上述的這些警告我們可以看出，一個共同的資訊就是「台獨」言行十分危險，自不量力。如果和平統一不行，就用別的方式。嚴厲的警告，實彈演習，台灣的賴清德們，聽懂了嗎？勿謂言之不預也！」

(中時)