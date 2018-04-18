陸學者：軍演劍指臺獨 臺獨的盡頭就是加速統一

中國大陸社科院臺灣研究所副所長朱衛東，在央視《海峽兩岸》節目針對行政院長賴清德的言論評論指出「臺獨的盡頭就是統一」。（圖/中新社 105年12月26日）

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中時電子報

據昨(17)日央視《海峽兩岸》節目來賓，中國大陸社科院臺研所副所長朱衛東，對行政院長賴清德的「務實的臺獨工作者」及本次共軍實彈射擊演習評論指出，賴清德此番言論實際上「背棄」了蔡英文之前一直講「維持現狀」的承諾。它是一種切香腸的做法，實際上是公然測試中國大陸的紅線的嚴重挑釁行為。

另有網友做圖指出賴清德是「佛系臺獨」。（圖/網路 107年4月18日）

這破壞了臺海和平的穩定，坐實了蔡英文就是「麻煩製造者」，她就是臺獨政權，就是兩岸關係動蕩的一個亂源。朱衛東認為中國大陸國臺辦公開點名，用詞也非常精準和強烈，說明賴清德此舉是「狂妄地挑戰兩岸關係的現狀」，嚴重地挑釁民意，性質非常嚴重，影響十分惡劣，而且不自量力。他強調這是不可能得逞，搞臺獨會帶來災難。這些言辭之強烈，用語具有針對性表明中國大陸絕對不能容忍臺獨的分裂圖謀和行徑繼續持續。

朱衛東說明，習近平在十九大的報告以及剛結束的兩會閉幕式的講話中，都明確向外界傳達一個強烈信號，中國大陸絕不容忍、絕不坐視臺獨的分裂行徑。所以今天在臺灣海峽進行的實彈射擊軍演，「針對性非常強」，就是要給臺獨以震懾、以警告，「如果再越雷池一步，那就是臺獨意味著戰爭，臺獨之路的盡頭是統一」。中國大陸表達言必信，行必果的意志和態度。

節目主持人桑晨總結稱，中國大陸絕對不允許這些臺獨分子，繼續囂張發表任何臺獨言論，以及搞這種這種臺獨的分裂行徑。所以中國大陸才會這次的實彈射擊軍演。包括之前中國大陸表示可能接下來會對這些臺獨政客進行更加精準嚴厲打擊。

(中時電子報)

解放軍在台灣海峽實彈演習 大陸…

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