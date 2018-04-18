台灣之光！歐萊德以7.2公分天然激密奪瑞士發明金獎

歐萊德明星商品「咖啡因養髮液」年賣9座101大樓，回購率高達90％。（歐萊德提供）

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歐萊德咖啡因養髮液100ml，4680元。（歐萊德提供）

台灣美妝O’right 歐萊德登上國際舞台，歐萊德明星商品「咖啡因養髮液」以「7.2公分天然美麗激密」成功為台灣摘金，獲得2018瑞士「日內瓦發明展」金獎肯定。

「咖啡因養髮液」向來備受設計師界青睞，更被譽為「地表最強養髮產品」，發售至今，全台熱銷超過4.5萬瓶，相當於9座101高。咖啡因養髮液採用台灣古坑原生咖啡殼，運用獨家萃取技術，融入生薑、繡線菊、毬果紫堇等珍貴植材中成分，打造出可以清新舒緩的天然有機養髮液，經化妝品研究所實驗證明可在8周內激活7.2 公分的新髮生長，而且是連續2個月持續增長，成功的引起國際各大獎項評審注意，不但獲獎連連，也將台灣妝品再次推上國際舞台。

歐萊德陸續獲得世界3大知名環保獎項肯定的榮耀，包含環境永續創新領域諾貝爾獎之稱的美國「KATERVA創新獎」，並從全球超過一百個知名美妝品牌中脫穎而出，成為首度榮獲「巴黎永續美妝獎」的台灣企業，更奪下由英國綠色組織所頒發的全世界參與評選機構最多、影響力最大，且國際聲望最高的「世界最大環境獎」金獎。

綠色髮妝品牌歐萊德致力生產對人體以及環境都是天然、安全的綠色產品。產品原料、包裝及製程堅持以「自然、純淨、環保」綠色理念實踐對人體、社會與環境健康的品牌承諾，製造成本高出其他一般髮妝產品的20倍，歐萊德仍堅持不添加環境荷爾蒙、塑化劑、甲醛等常見有害物質，並善用台灣在地植物的萃取成分，不只在台備受消費者肯定，更擁有享譽國際的實力，成功將台灣綠色環保行銷全世界。

(中時)

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