參選台北市長 呂秀蓮：我保證只做1屆

前副總統呂秀蓮擬參選台北市長，今拜會市議會民進黨團強調，給她4年，她保證只做1屆，之後讓更優秀的人來接棒。（陳燕珩攝）

友善列印
中時
台北市長擬參選人姚文智18日受訪時，再度呼籲黨中央針對台北市長人選，重啟初選機制，來決定台北市長參選人。（陳信翰攝）

民進黨年底是否要繼續禮讓台北市長柯文哲，目前還未定論。表態參選的前副總統呂秀蓮今拜會北市議會民進黨團強調，台北市缺女性市長，「給我4年，我保證只做1屆」。談到綠基層疾呼黨內推自己人，呂秀蓮認為，也許可以採「開放選舉」，讓想選的人自己負責。

呂秀蓮表示，民進黨北市議員初選剛結束，大家都說沒有「母雞」，但自己就是大母雞，表現都很好。這次各縣市選戰，台北市選情最險峻，但已表態的姚文智和她都很有風度，不像中南部黨內初選互打，參選人惡言相向，最後反目成仇。

呂秀蓮還說，姚文哲4月22日要舉辦柯黑大遊行，昨天特別到她辦公室邀請她，所以她會一起參加，「我很認真，姚文智也很認真」，兩人都很值得肯定。

有媒體問及，姚文智受訪強調，民進黨應朝向推自己人方向走，但如果候選人選輸了也要負責。對此，呂秀蓮認為，負責是必然的，每個參選人都要對自己、對黨、對社會負責，初選過後有檢討空間。

她認為，執政黨沒理由不在首都推自己人，不過也像黨外時代採開放性策略，不見得要提人，就讓想選的人繼續跑，跑到一定程度，若發現沒希望而停下來，黨也不需負責，因此開放選舉也是一種選擇。

呂秀蓮還說，台北市女性比男性多12萬人，是全台灣的「女人城」，也是有很多年長女性的「長壽城」，目前為止台北有傑出的女議長，但沒有女性市長，憑她這身經驗，有信心可以帶領台北，只要給她4年，「我保證只做1屆」，之後讓更優秀的人來接棒。

(中時)

盧修一新書爆專抓異議人士 侯友… 陳菊：新北市長蘇侯之戰 呈現五…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。