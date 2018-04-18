優惠活動未完整揭露條件　頂好遭罰40萬元

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公平會今日會議通過，惠康百貨舉辦「中元嘉年華、大拜拜來頂好、買300送100抵用券」優惠活動，未於廣告完整揭露現金券、抵用券使用的限制條件，恐有虛偽不實或引人錯誤的表示，違反《公平交易法》第21條第1項規定，處40萬元罰鍰。

公平會表示，惠康公司經營頂好超市，於去年8月2日至8月20日舉辦中元節相關優惠活動，但檢視惠康公司上開廣告，多未揭露現金券使用方式，亦未揭露使用範圍，導致消費者無從事先得知優惠活動之完整限制條件，需親至各門市現場洽詢，甚至消費達到一定數額獲取現金券後，方能完整得知案關優惠活動之限制條件。

公平會說，依據該現金券使用辦法，消費者須另行支付至少600元，始得完整利用先前消費300元所取得的100元現金券，已非案關廣告僅揭示「買300送100抵用券」等語得以涵蓋。

公平會強調，現金券、抵用券的實際價值及使用限制，是影響消費者作成交易決定的重要考量因素，業者藉由優惠活動吸引消費者，應同時主動揭露現金券、抵用券的限制條件，惠康公司此舉恐引起消費者對該優惠措施的價值產生錯誤認知，構成虛偽不實及引人錯誤的表示，違反《公平交易法》第21條第1項規定。

此外，慧行生物科技有限公司從事多層次傳銷，變更商品品項及傳銷制度，卻未於實施前依法向該公平會報備，違反《多層次傳銷管理法》第7條第1項規定，亦遭公平會處10萬元罰鍰。

(中時)

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