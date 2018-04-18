浩鼎案》簽約前拿中研院醣分子 員工：受「老闆」指示

2018年04月18日 14:09 中時 李文正

前中央研究院院長翁啟惠、浩鼎生技公司董事長張念慈遭控貪汙案，士林地院今（18日）開庭，傳喚曾經在中研院擔任研究助理，後來轉任浩鼎公司當研究員的林侑蓁，她證稱有聽聞公司和中研院在談簽備忘錄，「是公司指示、老闆叫我過去拿」，但檢察官質疑，怎麼可能不記得老闆是誰，認為她有所隱瞞。

33歲林女士臺大化學碩士，目前還是學生，2012年因老師吳宗益的關係進入中研院進行醣分子研究，1年後到浩鼎上班擔任研究員，從事以酵素法製作醣分子，讓產率能夠順利達到10公克，作為OBI-822乳癌疫苗的材料。

中研院與浩鼎簽訂專屬授權契約書，內容有6個月內，要交付10公克的Ally Globo H（醣分子）並派人到中研院學習技術，確定技轉成功，並支付2000萬的手權金給中研院。而檢察官質疑，簽約內容是2013年4月25日生效，為期1年，浩鼎公司以酵素合成的醣分子試做乳癌疫苗，但卻早在前一年的12月17日，林就聯絡中研院吳宗益，委由浩頂同事拿走2.23公克的醣分子。

起訴指出，沒有簽約卻私下交付與張念慈、翁啟惠兩人有關，但林說：「當時是公司指示，老闆叫我接洽去拿。」但不記得老闆是誰，並稱老闆有好幾個，檢察官另外質疑，曾在中研院上班又轉到浩鼎研究，會不會「角色錯亂」。

林稱，她沒看過備忘錄，也不知道是什麼時候簽約，但公司副總曾毓俊曾提過，可能他指示，或是其他人，但確定是誰，已經忘記了。受命法官提示，潤雅公司交付醣分子單據，簽收人是林，她回答，潤雅是浩鼎的製造商，與中研院簽約是用潤雅的名義，前後總共拿了4.66克測試，但成品無法進行乳癌新藥的研發，並退回給中研院。

法官預知，4月25日將傳喚中研院智財處前、後任處長梁啟銘、楊富量，釐清技轉簽約時的層級是否只到時任副院長的陳建仁，而辯護人聲請傳喚陳到庭，合議庭待詢問證人後，再行決定是否有必要傳喚副總統到庭說明。

(中時)