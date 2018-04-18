第一屆「台灣光環境獎」開放報名

2018年04月18日 14:10 中時電子報 中時電子報

第一屆台灣光環境獎於17日起開放報名，由中強光電文化藝術基金會舉辦的新聞發佈會，邀請到中強光電集團張威儀董事長夫人、國際照明專家周鍊、雲門舞集創辦人林懷民、古蹟研究建築學者薛琴及中強光電基金會董事長姚政仲出席，並由基金會董事長姚政仲、大獎主席周鍊說明台灣光環境獎之理念及報名辦法；評審團委員之一的薛琴教授與談台灣的光環境。

中強光電文化藝術基金會每年在台灣各地透過各式點亮工作，與大家一起關心生活周遭的環境問題，從社會大眾到社區居民的參與；學校師生到民間社團的投入，在活動中充分感受到民眾對提升台灣公共環境品質的殷切期盼。生活中的光污染對環境及個人身心的影響，已經是現代社會中的環保與健康問題，台灣光環境獎希望提升社會重視這個現象，減少光害，建立良善優美的光環境。有鑒於此，基金會於2018年將舉辦第一屆「台灣光環境獎」－鼓勵政府部門或民間單位團體，提出照明設計之於公共文化設施及環境的運用，有具體傑出表現的作品參賽。

台灣光環境獎設立的宗旨源於基金會對生活與環境的關懷，將以多年點亮台灣的工作經驗，邀請李乾朗、林懷民、夏鑄九、郭中端、蔣勳、薛琴(依筆畫序)等長期關注參與公共事務，也經常為建立更好的生活環境而建言公部門的各領域知名學者專家擔任評審團委員，並由設計過美國自由女神、馬來西亞吉隆坡雙子星的國際照明專家周鍊擔任評審主席，表揚台灣良善光環境設計的單位，並藉由推廣得獎作品示範光環境對生活品質提升的影響力，帶動各級政府對公共建設與環境的重視。

中強光電文化藝術基金會於2010年底成立，以建構「光與文化藝術平台」的理念，致力探究「光」的人文內涵與深度。基金會董事長姚政仲帶領團隊，透過基金會平台與各界專業人士合作，從台南風神廟、恆春西門古城、台東池上穀倉藝術館的光環境改善，點亮各地獨特的歷史與人文。因此，基金會整理過去對土地、文化、環境的經歷，收集各方意見並參考國內外有關光與環境的計畫，決定在今年開啟—「台灣光環境獎」這個行動，延續對環境的關懷且邁向更有深度的一個階段。大獎主席周鍊表示，基金會多年來沒有間斷推動光與生活的正面關係，從第一個階段探討及認識光與環境、第二階段營造光環境，至今到第三個階段獎勵及鼓勵優質光環境營造成果，都是為了創造一個更大、更堅固的平台擴大影響力，將光環境設計融入生活本身，加深大眾對於「光」在環境中的感知，達成獎項之目的。

第一屆「台灣光環境獎」得奬作品，將獲得知名藝術家董承濂的原創藝術獎座，並由基金會頒發標誌獎章和獎狀證書，媒體表揚及出版台灣光環境獎得獎作品專刊。詳細辦法請參考中強光電文化藝術基金會網站。

(中時電子報)