為防再被「買斷」日本人氣SD娃娃改抽籤銷售

2018年04月18日 14:26 中時 王嘉源

日本媒體日前報導，高島屋京都店預售的100個限量版Super Dollfie娃娃（規定1人限購2個）被一名男顧客全部買走，目的被懷疑是要轉賣。為此高島屋東京日本橋店宣布，對於部分高人氣娃娃，將採用抽籤的方式銷售，每人限購一個。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）18日報導說，在訪日外國遊客大量購買的背景下，高島屋要確保普通消費者的購買機會。此次銷售的Super Dollfie（SD娃娃）「Lorina」，再現了已故畫家中原淳一的女子畫像。

日經指出，此次高島屋日本橋店將銷售100個Lorina娃娃。希望購買的消費者可在5月16、19、20日上午10點半到下午5點，在門市一樓報名。抽籤後，該店將在6月中旬通知中籤者，以電話或書面的形式確認是否購買。之後於7月把娃娃郵寄到消費者家中，並當面收取貨款。該娃娃售價12萬4200日圓（約台幣3.4萬元）。

日媒本月初報導，高島屋京都店預售的100個限量版Lorina娃娃（規定1人限購2個）被一名男顧客全部買走，總價超過1200萬日圓（約台幣340萬元）。該男子目的被懷疑是要轉賣，其後大陸購物網站上便掛出了「京都高島屋限量版」娃娃的出售訊息。

據京都高島屋稱，當時的Lorina娃娃3月31日開始接受預訂，在開店前便有約200人排隊等候，先到的50人拿到了號碼牌。銷售員在多個櫃檯辦理訂購手續，但每個拿到號碼牌的人在櫃檯付款前，第一個訂購的男顧客都依次表示「這個人的份兒也由我來付」，為其他顧客支付了錢款。據分析，其他顧客也是該男性認識的人。

京都高島屋公關負責人表示：「給最終沒能買到的客人留下遺憾，十分抱歉。5月東京的日本橋高島屋也將接受訂購，我們會認真對待此次的情況，改善銷售方法。」

(中時)