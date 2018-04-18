市議員爭取改善大里田徑場缺失

大里運動公園田徑場，新場地人工草皮上處處白砂，民眾質疑是因施工缺失所致？（陳世宗翻攝）

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中時

台中市政府配合興建國民運動中心，完成大里運動公園田徑場遷建工程！市議員李天生說，民眾發現新場地環境髒亂，人工草皮石英砂鋪設施工不當，希望延長夜間運動時間等；運動局目前特在司令台裝設1盞探照燈，開放延長至晚間12時，還更換清潔包商，加強清潔維護。

民進黨團總召李天生說，市府規畫在大里運動公園田徑場興建國民運動中心，並將田徑場遷移至隔鄰球場用地，工程完成後，場地煥然一新；但有民眾投訴，田徑場經常看見垃圾，廁所亦未定期清洗環境髒亂；運動場燈光只開放到晚間10時，希能設法延長提供鄉親更多運動時間。

市議員李天生邀集相關單位會勘後，運動局特在司令台前裝設1盞探照燈，開放使用至晚間12時，以滿足愛好運動朋友的需求。李天生指出，針對環境髒亂問題，因清潔包商沒有達到要求標準，同時配合度不好，已經終止合約，將重新辦理招標。

針對民眾投訴，新場地人工草皮上處處白砂，懷疑是因施工缺失所致？李天生說，部分場地未鋪設石英砂，有些地方則是大面積堆放出現嚴重反差，同時沒有依規定梳理，讓石英砂下落密實，欠缺平整充實，並不符合施工規範，將要求主管機關重視改善。

運動局指出，人工草皮完成後會鋪設「石英砂」，固定草苗，使草苗不會倒伏，延長人工草皮使用壽命，經踩踏後人工草皮會迅速扶正回彈，避免民眾受到傷害，現場還設置告示牌說明，請鄉親們不要誤解。

(中時)

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