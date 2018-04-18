「18萬員工餐」秒變慣老闆？館長5字飆罵

2018年04月18日 14:29 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

網路紅人健身教練館長日前才被讚，每月花18萬請吃員工大餐，近日竟遭匿名檢舉「常常留員工開會到凌晨兩、三點」，疑似瞬間從佛心老闆變成慣老闆？對此，館長怒批「飯可以亂吃，話不能亂說！」，不滿臉書專頁《靠北健身界》整天都在寫故事，「都是匿名、假帳號」，揚言總有一天要跟律師研究「把你端起來」！

有匿名者在臉書爆料館長是慣老闆。(翻攝自臉書《靠北健身界》)

有網友匿名在臉書專頁《靠北健身界》發文「阿館，你有錢每個月請吃這些大餐做表面，為什麼不乾脆讓員工正常上下班呢？當然教練怎麼排課是看客人是他家的事情，都下班打卡了後面也沒排課，正常不是可以走了嗎？還要陪主管開會檢討沒業績沒客人，然後主管還要常常留下來開會陪你檢討到兩三點，為了拼你那個業績休假還要過來尬課，不尬課沒業績領你一個月不到22K吃這一餐有爽嗎？教練都不能有私生活了嗎？你怎麼不看看你們照片裡面的教練多少個一臉疲態樣」。

館長在臉書開直播澄清。(取自館長臉書)

對於匿名嗆聲，館長昨天開直播表示，為了這篇貼文他查一個晚上，希望爆料者可以提出證據，「飯可以亂吃，話不能亂說」，若找出一個員工每天被留到2、3點，他馬上檢討，「誰敢給我留人，我就處分誰！」，他也怒批《靠北健身界》整天都在寫故事，「都是匿名、假帳號」，他已經提告4次，總有一天要跟律師研究「把你端起來」。

(中時電子報)