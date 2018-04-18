屢犯酒駕第九次不饒恕 判刑沒收汽車

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中時

曾有8次酒駕被判刑紀錄的張姓男子，仍不知收斂，第9次酒駕被查獲，台北地方法院審理後，法官認為張先前曾因酒駕案，最重曾被判刑8月，但仍未戒斷酒駕惡習，18日依公共危險罪累犯規定，重判張有期徒刑1年，並依犯罪工具沒收張所駕駛的汽車。

酒駕案件，將車輛當成犯罪工具並且宣告沒收，實務上比較少見，本案凸顯法官為給酒駕者警惕，依法執法的決心和用意。

判決理由指出，張的自用小客車為本案犯罪使用，張前一次酒駕，也開著同一輛車，加上張在此之前，已有8次酒駕被法院判刑的前科，足認該自用小客車，目前為被告專供公共危險犯罪所用，依刑法規定宣告沒收」。

54歲的張姓男子，2015年起多次酒駕被捕，曾被判過不得易科罰金的7月、8月徒刑，還因數罪被裁定應執行刑1年8月確定，前年12月7日假釋出獄，卻不知悔改；去年12月7日晚間9時許，張在住處飲用2瓶啤酒，隔天凌晨3時開車出門，1小時後被警攔檢，測得酒測值0.89毫克，由台北市警中正二分局移送台北地檢署偵查起訴。

北院審理時，張雖然認罪，法官認為張先後因酒駕被法院論罪8次，考量張所犯的公共危險罪，原屬維護公共安全的社會法益，有保護其他路人的作用，為避免張仍有倖存之心，誤認縱然再次酒駕，法院仍會輕判，並藉以避免張日後再犯同種類的罪，甚而酒後發生車禍，造成自身家庭或其他家庭的破碎，因此判刑1年，並沒收犯罪工具所駕駛汽車。

(中時)

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