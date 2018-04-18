告別60年卡斯楚兄弟時代 古巴將迎來新總統米圭爾

2018年04月18日 14:47 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，雪茄與改裝車天堂的古巴，在歷經菲德爾（Fidel Castro）與勞爾（Raúl Castro）卡斯楚兄弟60年的鐵腕統治後，在菲德爾逝世、年邁多病的勞爾，即將於今日全國人民政權代表大會（National Assembly）退休，預料將選出現任副總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）為接班人，繼續推動國家變革，走向後卡斯楚時代。

事實上，迎接經濟改革的古巴，正面臨轉型的陣痛期，過往支持他們的委內瑞拉，如今已是「泥菩薩過江」，也讓年輕一代亦對新政府能夠帶來具體的改革感到悲觀。不少分析認為，雖然古巴政府向人民提供免費教育、醫療保健、住房補貼等福利政策，但全國仍有超過2/3的人口，平均每月只有30美元（約990台幣）或以下的工資收入。而經濟開放帶來的好處，多只集中落在企業家手中，特別是首都哈瓦那的觀光行業。

外界一般預料，副總統米圭爾（圖左）即將接替勞爾卡斯楚接掌古巴大權。（圖/美聯社）

現年57歲的米圭爾，出生於比亞克拉拉省（Santa Clara），年輕時是披頭四（The Beatles）的歌迷，大學攻讀電子工程的他，曾參與古巴革命武裝力量的革命運動。1993年進入古巴共產黨，同年當選古共比亞克拉拉省委第一書記，他的公職與黨職生涯相當順遂，僅10年的時間，就從地方爬升到古巴共產黨中央政治局，年僅43歲的米圭爾是當時最年輕的政治局委員。2012年被委以重任，出任被任命為古巴部長會議副主席，並3度出訪中國大陸。

美國前總統歐巴馬（圖左）與古巴總書記勞爾卡斯楚（圖右）歷史性的會面。（圖/美聯社）

從1959年卡斯楚發動社會革命、成功推翻巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）獨裁政權後，古巴不僅成為美洲首個社會主義政權，更成為冷戰時期，美國背後最擔憂的一根刺。政治傾向偏往共產主義的古巴，長時間遭到美國經濟和貿易封鎖，並長期在佛州等地扶持反卡斯楚的古巴流亡人士。執掌政權長達50年的斐代爾·卡斯楚，生前多次遭美國暗殺未遂，更曾與蘇聯（USSR）聯手，引發「古巴飛彈危機」（Cuban Missile Crisis），差一點讓甘迺迪（John F. Kennedy）和赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）開打，點燃第三次世界大戰。

不過，外媒採訪當地民眾發現，不少人對於卡斯楚家族卸下大權一事，仍保持懷疑的態度，「古巴政府正在進行改變，但這不會帶來改革的希望，因為它總會受到卡斯楚的影響。即使國家領導人換人了，但政府仍是卡斯楚政府！」恐怕對於未來新總統最大的挑戰，不是政治對抗，反而是如何爭取新一代人民的信心，並讓古巴免於經濟崩潰的困境。

(中時電子報)