士官長潑妻強鹼 辯稱：要讓妻子冷靜

朱姓士官長潑妻強鹼，他開庭時說，為了讓妻子冷靜才拿水桶潑灑，不知道裡面裝的是強鹼液體。（李文正攝）

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國防部軍情局士官長朱駿威不滿妻子提出離婚要求，去年7月1日以清潔用的鹼片混合清水，2大桶強鹼液潑灑陳姓妻子的頭部，造成頭髮脫落、背部灼傷、眼睛視力減弱，雖然事後以280多萬和解，檢方認為是重傷害未遂，士林地院今（18日）開庭審理，朱辯稱起念潑灑強鹼是為讓妻子「冷靜」，審判長問朱，從電梯監視器畫面看來，他很冷靜還在整理儀容，絲毫沒有想要救助妻子，朱竟回答自己是軍職人員，表情看起來就是這樣。

朱的辯護人主張，陳女傷勢已經復原，並未造成永久的傷害，應是傷害罪而已，且兩人已經達成和解。但審判長以「到底什麼時候決定要潑鹼？」來衡量犯意是否為重傷害。

依陳女證述，朱一進門就潑灑強鹼液體，過程中還不斷掐脖子、摀住她的嘴巴，不讓她呼救，就是要致她於死，甚至還關閉家中水龍頭總開關，但朱完全否認。

審判長問朱：「你知道妻子打電話父母要求離婚，去購買噴漆、鹼片時，就想要潑灑妻子強鹼嗎？」朱否認，稱沒想要潑妻強鹼，只是要回家「通水管」，審判長質疑：「你盛怒之下還記得水管堵塞？」他竟回答，妻子回家一直爭執，一幅不屑的樣子，為了讓妻子「冷靜」才抓起手邊的水桶朝她身上潑灑，沒想到裡面是強鹼。

而陳女之前證稱說被潑了以後遭掐脖子，想要開水卻沒水，懷疑是被朱關閉，她獨自一人到樓下找管理員求助。朱說，不知道沒水，但朱自己卻跑到雜貨店去買4大桶礦泉水清洗遭潑濺的強鹼，每次筆錄的說法都不一樣，讓法官質疑是不是畏罪想出的開脫之詞，只顧自己完全沒有想要救助陳女。

(中時)

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