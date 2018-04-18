錢花多少還算小事！逼新人崩潰的10大婚禮煩惱

2018年04月18日 14:51 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

逼新人崩潰的10大婚禮煩惱。(圖/網路溫度計)

現代人受工作忙碌、經濟壓力、沒對象等因素晚婚，不過，當要辦一場婚禮時，錢花多少反而不是最大難題。DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》搜尋引擎，整理出網友辦婚禮的10大煩惱，提醒準備籌辦婚宴的新人們，小心有地雷呀！

10、燒多少錢打造完美婚禮

「要存錢才能結婚」到底結婚要花多少錢呢？如何把錢花在刀口上，既能顧著面子也不傷及荷包。還得小心突如其來的「隱藏費用」，例如：喜宴裝飾額外計價。建議準新人們可以先設定總預算後，選定形式篩選可負擔的規格，並切記「比價比價再比價」。

9、哪個死黨適合與我同行

雖非必要但伴娘伴郎怎麼挑？除了交情還要能是得力助手才行，協助籌畫婚禮、一同挑選禮服等。此外伴娘在迎娶時擔任「把關者」，想把新娘帶走必須得闖關成功才行，但若是弄巧成拙，害得迎娶隊伍翻臉可就得不償失了！

談錢傷感情，怎麼樣的交情才適合送帖子呢？（圖/達志影像shutterstock提供）

8、主桌誰坐、誰跟誰不合要分桌

婚禮的「眉眉角角」－安排賓客座位是學問。從統計賓客人數開始一連串的排列組合，要考量到每桌人數盡量能湊滿，避免有空位浪費的情形；好友們也需要安排坐在一起，有時可能還要注意哪些人不能放在一起。

7、鴿子蛋一定要大顆獨特

鑽石婚戒多大才夠？取決於預算考量，最重要的還是心意與留念的意義，不少準新人寧可多投資在未來婚後生活或是蜜月旅行上，畢竟鑽戒沒什麼機會會拿出來戴，平時多半配戴簡單的對戒。畢竟不管多大，用心陪伴彼此每一天才是最重要的！

6、菜色吃好吃飽才有面子

婚宴場地和菜色密不可分，宴客類型主要有分在餐廳舉行或流水席，選擇前者餐廳試菜是必備的流程，不少網友分享試菜經驗與菜色擺盤，要滿足大部分賓客和長輩的口味，也建議婚宴前一個月試菜，可確保季節性食材品質和口感與當天相近。

5、餐廳對決流水席辦幾桌

宴客的形式與桌數更關係到花費，甚至會連帶改變婚紗可選擇的款式。不少準新人由於預算有限，流水席的高CP值讓人覺得更實際，但要考量的點便更多了，地點、天氣、食材新鮮度、舞台等，不少瑣事需要張羅。不過租借當地的活動中心，以外燴的形式舉辦喜宴也是另一種折衷方案，相較流水席不受天氣影響。

4、儀式高潮少不了才藝表演

為了避免婚禮冷場，婚禮流程中免不了要安插表演活動，沒有預算困擾的可能會直接安排樂團表演；也有不少準新人會準備婚禮活動活絡氣氛，更不免俗的要有抽捧花或接捧花的環節，針對男士也可安排搶「花椰菜」的橋段。最重要的是能讓賓主盡歡，舉辦難忘的婚禮。

3、大紅喜帖炸誰不失禮

談錢傷感情，怎麼樣的交情才適合送帖子呢？旁敲側擊、事先調查免不了！不同交情不同方式，同事間避免當面詢問是否出席，免得對方尷尬不好意思回絕；最怕的是「漏勾」了誰，那可就讓人誤解沒重視彼此的交情了。

2、婚紗禮服怎樣穿最美

「換幾套禮服」、「禮服顏色、款式」，是要砸大錢完成心中美夢，還是走樸實風格呢？婚禮的女主角多半都有心中婚紗的藍圖，婚紗如同「婚禮戰袍」要成為吸睛的焦點，此外不外乎還要考量到妝容，這時候有專業的新娘秘書顯得格外重要。在婚禮前拍婚紗的階段，同樣也是女生們憧憬的環節，能夠看到美美的婚紗照，一撫籌辦婚禮的辛勞，也是甜蜜的一環呀！

1、雙方父母、長輩意見特多

籌辦婚禮最擔心的莫過於長輩們的「關心」，尤其牽涉到兩個家族，要滿足雙方取得平衡點是一大課題，林林總總的小衝突都可能會讓雙方的不滿引爆。父母對子女婚姻大事的重視程度，可能早從催婚開始，進一步到了結婚這個階段，關於各種禮數與傳統儀式，在年輕人眼中多半看來是繁文縟節，不禁讓人想問是誰結婚呀！

婚禮只是婚姻道路上的起點，婚後生活才是兩人、兩個家族，真正交織生命的延續，為了辦婚禮鬧得不愉快太不值得啦！

(中時電子報)