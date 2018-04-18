從影首次拍裸照 女星無懼皮膚紅腫零修圖入鏡

黃瑄從影最大尺度，全裸不修圖拍寫真。(翻攝自黃瑄臉書)

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中時電子報

女星黃瑄去年3月結婚，婚後追進度速速懷上男寶寶，目前已經9個月，預產期為5月18日，從今開始倒數30天，為了紀念這重要的時刻，黃瑄公布了絕美孕婦寫真，笑呼：「犬子意外提早跟大家見面了！還有從影以來首度全裸入鏡！」，而且堅持不修片！

黃瑄的狗兒子以及傷疤，都跟著她一起入鏡。(取材自黃瑄臉書)

黃瑄安撫眾人，表示自己沒有早產，「犬子」是指一起入鏡的狗兒子，順道倡導懷孕不該棄養寵物的正確觀念，話鋒一轉，表示這次拍紀念照，是「老公說沒有下次了」的全裸照，絕對是從影最大尺度，聽到全裸應該很令人期待，但是「大家看到照片可能會哀嘆，怎麼有藝人皮膚那麼差，沒修圖就po上網啊！」，表示是特地要求攝影師不要多加修飾的，因為「保留身上過敏或是贅肉真實的情況，因為我想讓大家知道：[懷孕就是會造成身體永久的改變]」。

原來黃瑄從出生就深受異位性皮膚炎困擾，不過從沒像孕後這樣「大面積且長時間完全恢復不了」，某些部位甚至已沉澱變黑，且「懷孕後體質改變，我從去年九月還很炎熱就開始長出紅斑跟紅點」，甚至會抓到破皮瘀青，衣物摩擦到紅腫滲血，二月時還嚴重到蔓延至手臂、下背、腰、臀部、大腿，「像一整身的刺青」。

黃瑄澄清，貼出這些照片不是要嚇人或討拍，而是要再次強調「懷孕真的是會造成女人身體永遠的破壞」，有些是發生在其他人所看不到的地方，因此呼籲眾人在生活上、職場上，「對孕期的女性多一點體貼跟溫柔」，即使只是開門、倒水等小動作，甚至是一句關心問候，「都會讓我們感到很溫暖跟感恩」。

(中時電子報)

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