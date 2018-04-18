有洋蔥！失憶老兵解鄉愁 沿路按門鈴尋親

2018年04月18日 15:06 中時 盧金足

74歲的李老伯疑失憶，無法清楚表達語意，口中呢喃著要找親人，但無法明確說出親人的姓名及住址，警方最後在李老伯手上發現愛心手環，聯絡社工後得知李老伯住在私人安養中心，並將李老伯平安的送回安養中心。

台中市政府警察局第六分局市政派出所警員陳皓傑、實習生趙北方，接獲民眾報案在西屯區青海路2段有1名走失的老人，希望警方前往協助，員警到場發現年邁的員警聯絡社工時，社工表示，李老伯住安養中心，早上一聲不響的離開安養中心，從太原路走到青海路想尋找親人，李老伯沿路按門鈴，到處詢問是否有人認識他的親人。

報案民眾表示，李老伯可能是大陸來台的老兵，已經好幾次來家裡按門鈴說要尋找親人，但是附近居民卻沒有人認識李老伯，猜測可能曾經有其親戚住在附近。

員警到場細心詢問李老伯的身體狀態及住處，李老伯疑因患有失智症，無法正常表達言語，但口中卻一直反覆說著尋親事情，對單身在台的老兵處境，令人不捨。

見李老伯手上戴著鐵製愛心手環，員警便撥打電話給社工，社工說，因其獨自一人住在療養中心無親友探視，無人陪伴聊天，因此經常跑到西屯區青海路找尋親友，李老伯已經有許多次獨自離開養護中心的紀錄。

這次又趁看護人員休假，偷偷跑出來，且李老伯記憶力退化，研判其可能誤以為已故的親人還住在青海路上，才會常常跑去附近按門鈴尋親，一解鄉愁。

員警將李老伯帶回派出所，提供食物和水讓李老伯稍作休息恢復體力，並陪伴他聊天排解憂愁，聽他說以前的故事，安撫他的心情，等李老伯恢復情緒跟體力用巡邏車載回安養中心，平安的結束這場尋親之旅。

(中時)