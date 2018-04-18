為朋友寫訃聞生平 竟寫成24萬字傳記

劉峯松原本要為友人鄭邦雄寫「生平」，最後卻寫成24萬字的傳記《黑白與彩魢─阿邦的故事人生》。（鐘武達攝）

友善列印
中時
劉峯松笑談為已故好友鄭邦雄寫傳記的經過。（鐘武達攝）
《黑白與彩色─阿邦的故事人生》新書18日在員林高中發表，鄭邦雄昔日的同學、學生與好友齊聚。（鐘武達攝）

台灣文獻館前館長劉峯松原本是要為不久人世的好友鄭邦雄預寫訃聞裡的「生平」，沒想到幾百個字的「生平略歷」最後竟寫成24萬字的傳記，鄭邦雄辭世2周年前夕，《黑白與彩色─阿邦的故事人生》終於出版並在18日於鄭邦雄當年任教的員林高中發表。

新書發表會，鄭邦雄昔日同事、學生、好友齊聚。劉峯松說，鄭邦雄一生很特別，堪稱是台灣男版「阿信」，1939年在日本出生，二戰後家道中落舉家遷回台灣，下有4個弟弟7個妹妹，童年很艱苦，課餘要賣冰、賣麵，畢業時竟是全校第1名，因家境不好，老師為他募款才進到中一中，又以第一志願考上台大歷史系，學成退伍，先後在埔心初中、員林高中任教，1989年退休。

鄭邦雄更擅長圍棋、書法與繪畫，發起創立員林棋社、員青美展，是員林文藝的推手，而他橫跨日據、國府、戒嚴、政黨輪替，有藍色的工作經驗、也有綠色思想價值，人生就像1部黑白與彩色交織的台灣史，正是書名的來由。

劉峯松回憶，2013年11月11日許久未謀面的鄭邦雄突然委託友人送他1盒杏仁酥，驚喜之餘 ，隔天專程，才知道鄭已是風中殘蠋的身體，當下即與約定「有空多聊聊」，並自忖要為他寫「生平略歷」，「以備萬一他走了，訃聞或許會用上」。

時間飛逝，劉峯松說，每周2次的見面訪談持續1年多，結果原來想要簡單描述的鄭邦雄生平略歷竟寫成《黑白與彩色─阿邦的故事人生》，草稿在2年多前就完成，直到今年在員林高中家長會、校友會與出版社的協助校訂及資金支持下，終才付梓出版。

(中時)

錢花多少還算小事！逼新人崩潰的… 以創意影片發想健康產業 開南大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。