為朋友寫訃聞生平 竟寫成24萬字傳記

2018年04月18日 15:06 中時 鐘武達

劉峯松笑談為已故好友鄭邦雄寫傳記的經過。（鐘武達攝）

《黑白與彩色─阿邦的故事人生》新書18日在員林高中發表，鄭邦雄昔日的同學、學生與好友齊聚。（鐘武達攝）

台灣文獻館前館長劉峯松原本是要為不久人世的好友鄭邦雄預寫訃聞裡的「生平」，沒想到幾百個字的「生平略歷」最後竟寫成24萬字的傳記，鄭邦雄辭世2周年前夕，《黑白與彩色─阿邦的故事人生》終於出版並在18日於鄭邦雄當年任教的員林高中發表。

新書發表會，鄭邦雄昔日同事、學生、好友齊聚。劉峯松說，鄭邦雄一生很特別，堪稱是台灣男版「阿信」，1939年在日本出生，二戰後家道中落舉家遷回台灣，下有4個弟弟7個妹妹，童年很艱苦，課餘要賣冰、賣麵，畢業時竟是全校第1名，因家境不好，老師為他募款才進到中一中，又以第一志願考上台大歷史系，學成退伍，先後在埔心初中、員林高中任教，1989年退休。

鄭邦雄更擅長圍棋、書法與繪畫，發起創立員林棋社、員青美展，是員林文藝的推手，而他橫跨日據、國府、戒嚴、政黨輪替，有藍色的工作經驗、也有綠色思想價值，人生就像1部黑白與彩色交織的台灣史，正是書名的來由。

劉峯松回憶，2013年11月11日許久未謀面的鄭邦雄突然委託友人送他1盒杏仁酥，驚喜之餘 ，隔天專程，才知道鄭已是風中殘蠋的身體，當下即與約定「有空多聊聊」，並自忖要為他寫「生平略歷」，「以備萬一他走了，訃聞或許會用上」。

時間飛逝，劉峯松說，每周2次的見面訪談持續1年多，結果原來想要簡單描述的鄭邦雄生平略歷竟寫成《黑白與彩色─阿邦的故事人生》，草稿在2年多前就完成，直到今年在員林高中家長會、校友會與出版社的協助校訂及資金支持下，終才付梓出版。

(中時)