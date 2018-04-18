以創意影片發想健康產業 開南大學健康產業管理系獲獎

以創意影片發想健康產業，開南大學健康產業管理系獲獎。（甘嘉雯翻攝）

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以創意影片發想健康產業，開南大學健康產業管理系獲獎。（甘嘉雯翻攝）

看影片是年輕人的最愛，但動動身體卻起不了勁。為了響應桃園市健康操創意影片競賽活動，開南大學健康產業管理系同學從銀幕走向校園，同學分組規劃參與了衛生局所舉辦的「桃園市健康操創意影片競賽」，分別榮獲第三名及優勝，不但運動，跨業學習，更把校園的美傳播出去。

桃園市衛生局表示，為推廣市民使用桃園市健康操作為日常運動模範，養成規律運動習慣，藉由YouTube創意影片競賽活動，透過創意發想以不同風貌展現桃園市健康操，吸引全民運動健康生活風氣。

開南大學健康產業管理系同學參加「桃園市健康操創意影片競賽」分別榮獲第三名(隊名:桃花開南讚讚讚)及優勝(隊名:美麗花恰恰)。健康產業管理系范靜媛主任說，學校教育注重健康和產業相關的議題，一開始將課程匯入影片比賽活動，使理論活化，培養師生在拍片過程中的情誼。有些同學是被高額的獎金吸引，但在參與的過程中卻有許多意外的收獲，他們發現學校有許多角落很美，也間接發掘同學們的才藝，了解團隊合作的重要。

拍了這段影片，不但減重，還有三萬元獎金，當導演的劉家綾同學表說，這次的健康操比賽促進了健管系學生之間的感情，雖然影片只有五分鐘，但要讓大家短時間內記起來並將動作拍攝整齊，可說是費了不少心力，但能得到第三名的獎項真的是很開心；而美麗花恰恰組是以不同年齡層裝扮出健康操中老少咸宜的精神，呈現出老人的慢動作與小孩羞澀的樣子。

同學老師過程中也將影片連結寄到校內許多社群群組，除了希望大家一起運動、多支持學生，感受自發性學習的效果。

配合學校移地教學的政策，梁榮輝校長帶領著院系往外走，參加校外競賽，強化跨領域教學與移校外參訪，如 40名健康產業管理系同學在李志平及范靜媛二位老師帶領下，參訪彰化基督教醫院及彰化衛生局，投入見習埔心鄉衛生局為銀髮族設計的「不老健身房」及台灣玻璃博物館，既加強專業知能，亦能提升人文素養。

(中時)

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