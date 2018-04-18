打臉賴揆乾淨媒 專家：深澳電廠會使北部居民早死

2018年04月18日 15:15 中時 洪安怡

為讓大眾深澳燃煤電廠可能帶來的汙染危害，綠色和平今（18）日邀請國際空氣污染專家Lauri Myllyvirta來台，提供數據估算，深澳電廠每年將產生相當於160萬輛小客車排放的汙染物，更可能導致北部6縣市每年增加至少數十起早死案例，打臉行政院「乾淨的煤」一說。

綠色和平指出，Lauri是芬蘭政府出席2005年聯合國氣候變遷綱要公約第11屆締約國大會的代表團成員之一，於2006年迄今在綠色和平從事能源議題的研究與相關運動，研究與運動足跡遍及歐、亞、非多國，是能源政策、研究、實務經驗均具的國際專家。

依據Lauri提供數據估算，深澳電廠每年產生的空氣汙染物相當於大台北地區160萬輛小客車的排放總量，每年新增的二氧化碳也是150萬台小客車的排放總量，而根據台電預測增加的空氣汙染物，每年會使北部6縣市增加至少數十起早死案例。

Lauri指出，若同時以較高效率的燃煤電廠與燃氣電廠對比，燃煤發電硫氧化物的排放是燃氣的15倍，氮氧化物則是1.7倍，懸浮微粒則是4倍，重金屬汞更高達12倍，所謂「乾淨的煤」，其實是一種誤導民眾的詞彙。

此外，根據聯合國環境總署出版的《2013全球汞評估報告》指出，燃煤發電是全台汞排放的最大來源，僅在2010年就排放2877公斤，這些排放的汞，部分將經由食物鏈回到人體，危害孩童的認知與神經發展。因此，Lauri強調，政府應積極淘汰燃煤發電，避免使台灣民眾未來數十年都暴露在空氣汙染之中。

(中時)