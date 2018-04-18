中市路平超標 西區三民西路及美村路4月底前完工

台中市府建設局長黃玉霖表示，市府推動4年500公里路平專案，目前績效已超標，獲民眾好評。（盧金足攝）　

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台中市西區三民西路經過十餘年交通車流輾壓，老化損壞、龜裂沉陷，快車道上隨處可見多處裂縫及車轍現象。（盧金足翻攝）

台中市政府推動「4年500公里」路平專案，完成的總公里數已近五百公里超標，其中，西區三民西路(三民路至美村路)及美村路(三民西路至五權八街)的人行道及側溝頂板改善工程已完工，即日起採夜間「半半施工」方式進行路面刨鋪作業，希望降低交通衝擊，若施工順利，可望於4月底前完工。

建設局解釋，「半半施工」方式，是為了減少施工造成的不便，每次路平施工都會採取「半半施工」工法，降低交通衝擊，若施工順利，可望於4月底前完工。

三民西路東向串接三民路、自由路與南屯路，西向通往忠明南路及文心南路，車流量龐大、交通動線複雜，為市區內重要幹道。

美村路更是西區交通樞紐，沿線有草悟道、國美館及崇倫公園等知名景點，並肩負市區南北往來的重要使命。

建設局長黃玉霖表示，為提供用路人更舒適的行車品質，建設局斥資2357萬元進行總長1123公尺的路面改善工程。

該兩處路面經過十餘年交通車流輾壓，老化損壞、龜裂沉陷，快車道上隨處可見多處裂縫及車轍現象，慢車道則有老舊管線汰換回填後造成的不平整現象。

黃玉霖指出，考量路面人手孔蓋高低不平或標線抗滑係數不足，容易造成交通意外，市府將孔蓋調平及下地273處，下地率預估達70％以上，並將標線抗滑係數提升至65BPN，確保機車族通行安全。

市府也改善沿線人行道總計2155平方公尺，並秉持「以人為本」、「提升品質」及「減少挖補」三大面向，落實路平工程十大要領，提供用路人安全無虞及無障礙的通行環境。

黃玉霖說，施工期間行經該路段時，請駕駛人依現場義交及交通指揮人員導引行駛；道路刨鋪完成後，將靜置養護一段時間才能通車，提升路面平坦度及使用年限。

市府從2015年10月底在原市8區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電力、電信、自來水、天然氣等一般性管路埋設、開挖、回填等施工項目。

此外，並要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，已成功降低管線重複挖掘率約3成；今年也擴大實施範圍至原縣區，希望整體提升道路品質。

(中時)

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