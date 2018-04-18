台積心築藝術季 呈現頂級精緻藝文饗宴

台積電文教基金會「台積心築藝術季」，18日由董事長曾繁城（前右四）、新竹市長林智堅（前右五）宣布活動正式啟動。（徐養齡攝）

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台積電文教基金會「台積心築藝術季」邀請維也納國家歌劇院合唱團帶來精采演出。（徐養齡攝）

台積電文教基金會以藝文與社會接軌，「台積心築藝術季」邁入第16個年頭，邀請國家交響樂團、臺北市立交響樂團，展開為期3個月的藝文饗宴，從本月19日至7月14日帶來逾20場精緻藝文饗宴。

新竹市長林智堅18日與台積電文教基金會董事長曾繁城共同打板，宣誓活動正式起跑，開幕式由維也納國家歌劇院合唱團帶來精采演出。林智堅表示，新竹市平均每人出席藝文展演活動次數為1萬280人次，高於全國平均值9913人次，顯見市民對於藝文活動的需求與熱愛。

台積電文教基金會董事長曾繁城致詞時，還特別秀了一段1953年國片《翠翠》的電影主題曲，獲得現場如雷掌聲。他回顧少年時看過的電影，包含講述正氣凜然的文天祥的《國殤》、老國片《翠翠》及西洋名片《魂斷藍橋》。

他說，今年「台積心築藝術季」首度嘗試以電影作為主題，邀請國家交響樂團、臺北市立交響樂團及黃大魚兒童劇團接力演出，除了音樂、兒童節目外，也在清華大學安排「電影的故事」系列講座，邀請國內知名導演易智言作為總策畫及與談人，分享他們的電影人生。

國家交響樂團執行長邱瑗說，國家交響樂團音樂會以「狂舞浪漫」為名，邀請2003年國際安達鋼琴大賽冠軍，俄國鋼琴名家阿列克謝‧瓦洛金，與香港小交響樂團音樂總監葉詠詩，以精緻唯美的樂音與新竹樂迷共渡浪漫的夜晚。

「2018台積心築藝術季」相關活動內容、時間場次、地點及購索票資訊，歡迎有興趣的民眾至官方網站查詢。

(中時)

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