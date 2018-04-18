牠最鳥！ 傷美軍機最重的10大飛禽

2018年04月18日 15:24 中時電子報 楊幼蘭

除了遭遇敵機與飛彈外，軍機最怕發生鳥擊事件。一架飛機在空中以秒速300的速度飛行，而一隻質量為1公斤小鳥以秒速10米的速度迎面飛來，這時鳥相對於飛機的動量就是310公斤•米／秒。

而機鳥相撞後，這些動量幾乎完全轉化為小鳥對飛機的衝量，而相撞時間約僅3毫秒。由於機鳥相撞而作用於飛機上的衝擊力約為103千牛，相當於一顆炮彈的能量，對飛機有相當的殺傷力。

據《防務新聞》（Defense News）報導，以下是從1995到2016會計年度間，導致機毀與人員傷亡，對美國空軍造成最大傷害的飛禽：

成群雪雁群聚湖邊的畫面。（達志影像/Shutterstock)

雪雁：9,400,918美元（近2.8億台幣）

一隻綠頭鴨站在西班牙馬德里結冰的池塘上。（美聯社）

綠頭鴨：10,304,474美元（約3億台幣）

紅尾鵟的殺傷力也不小。（達志影像/Shutterstock)

紅尾鵟：17,039,479美元（約5億台幣）

花嘴鴨：24,955,020美元（約7億台幣）

哀鴿：29,290,414美元（約8.6億台幣）

紅頭美洲鷲：37,767,636美元（約11億台幣）

紅嘴鵜鶘：41,760,459美元（約12億台幣）

粉脚雁：43,262,092美元（約12.7億台幣）

黑美洲鷲：75,686,764美元（約22億台幣）

加拿大雁：93,812,397美元（約27.5億台幣）

(中時電子報)