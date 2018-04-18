cum等於come？牙醫通姦被抓包 瞎掰：你不懂英文

羅姓牙醫與張姓人妻親密約會毫不避諱。（民眾提供）

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羅姓牙醫辯稱cum是come的意思。（陳鴻偉翻攝）
張女丈夫請人翻譯，證實內容露骨鹹濕，絕非羅男辯詞。（陳鴻偉翻攝）

28歲曾在北市聯合醫院忠孝院區工作的歲羅姓牙醫師，與25歲張姓人妻有染，還傳送「it feels fucking great to cum in you」（射在妳裡面真爽）的簡訊給張，張的丈夫發現後怒告妨害家庭，但羅卻辯稱cum（射精）是come（一起）的意思，此句意思應為「和妳在一起感覺很好」，認為張女丈夫不懂英文，翻譯有問題，賴皮嘴臉讓張女丈夫極度抓狂，決定找專業翻譯社討公道。

張女丈夫難過表示，與妻結婚5年育有1子，他因工作需要，偶爾需要出差赴美2、3個月，約去年底發現妻子行蹤鬼崇，有時甚至徹夜不歸，次數一多讓他起疑，日前利用機會查看妻子手機，赫然發現妻子與羅姓牙醫用英文大傳鹹濕簡訊，內容不堪入目。

關鍵對話包括：「it feels fucking great to cum in you」（射在妳裡面真爽）、「u will be so loose」、「I will need penis enlargement」（妳那裡會鬆掉，我需要陰莖增大），張的丈夫看後又氣又傷心，但與妻對質後，對方竟然沒有歉意更沒想挽回，甚至直接搬離住家，在北市東區和羅半同居。

張女丈夫後來提告，不料羅姓牙醫否認通姦，也沒發生過關係，當證據的簡訊翻譯有誤，像第一句是「跟妳在一起感覺很好」，第二句則是「妳很狂野」的意思，強調這是美式口語用法，2人只是朋友關係。

羅的辯詞讓張女丈夫十分傻眼，已花8000元找來專業翻譯社譯文打官司，他也表示妻子搬走之後，火速另租套房，羅幾乎天天在她那過夜，「根本對家庭和小孩都已無心了。」

針對張女丈夫指控，記者18日致電羅姓牙醫求證，但羅均直接切斷電話不願回應。

(中時)

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