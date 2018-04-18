7度對台漁船登檢 外交部召見印尼代表嚴正抗議

友善列印
中時

針對印尼對台籍「大鮪13號」漁船兩度登船檢查及後續，外交部今表示，外交部亞東太平洋司司長陳文儀今（18日）日上午召見駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）代表羅伯特（Representative Mr. Robert James Bintaryo），就印尼政府本年迄今已7度對我國籍漁船實施登檢（或要求入港檢查），且似有執法過當情事等表達「嚴正抗議」。

外交部強調，雖能理解印尼政府加強海上巡邏打擊毒品走私之政策，惟依據《聯合國海洋法公約》有關領海「無害通過」，及用於國際航行的海峽「過境通行」之相關規定，在未有確切事證證明我漁船涉及不法前，印尼政府妨礙其等通過（行），草率對我船實施登檢扣留，已違反國際慣例，亦嚴重干擾國際航行自由。

外交部說，此類過度執法已造成我漁民恐懼與反彈，外交部前此已多次向印尼政府嚴正反映，並要求印方儘速向我方提出相關說明。羅伯特允將立即呈報印尼政府。

外交部表示，再次向印尼強調，共同打擊跨國毒品為國際社會共識，惟保護我廣大漁民權益亦為台印尼雙邊重要議題，建議印尼政府參考我與日本、菲律賓等國洽訂漁業相關協定之成功案例，研議與我建立雙邊海域執法對話機制，交換相關情資，建立相互通報程序及聯合執法共識，除可避免類似爭端一再發生外，並有助進一步提升雙邊實質合作交流。

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(中時)

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