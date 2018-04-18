慘！這疾病讓患者月挨百針　還有夜間猝死風險

國際研究指出，透過胰島素幫浦治療，能讓第一型糖尿病患血糖控制更穩定，並降低因低血壓而昏迷的風險。（倪浩倫攝）

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國內現有1萬多名第一型糖尿病患者，患者因基因突變、導致胰島素停止分泌，得長期靠施打胰島素來控制血糖；患者過往多是靠一天2～3針的皮下注射，但有挨針數多、易引發夜間低血糖等缺點；國外有研究指出，患者若接受「胰島素幫浦」，能讓血糖更穩定、不易出現低血糖，每月還能少挨上百針，適合需長期施打的患者。

據國際糖尿病聯盟統計，全球15歲以下的兒童，患第一型糖尿病盛行率約0.02％，我國患者則超過1萬人，以國小3~4年級為例，每10萬人約有3~4名患者，被衛福部國健署列為重大傷病，患者因為基因突變，導致體內免疫細胞誤攻擊、破壞胰島細胞，使得患者體內胰島素分泌僅有正常人的5~20％。

三軍總醫院新陳代謝科主治醫師劉智軒說，有些患者一出生就發現罹病，也有人國小、國中才發病，患者會有多吃、多喝、多尿、體重少的「3多1少」表現，家長若沒有警覺，使得孩童遲遲未接受治療，肝臟因為無法利用血糖、只能改從油脂獲取能量，長久下來會讓身體出現「酮酸中毒」，導致出現呼吸困難、意識不清、昏迷等症狀。

然而，就算及早接受治療，也是另個挑戰的開始；劉智軒說，目前有包括胰島素幫補、一天多針的胰島素皮下注射等治療方式，後者每月得打100多針，且若劑量沒抓精準，夜間還容易低血糖，出現盜汗、抽筋抽蓄的情形，甚至因而併發心血管疾病而猝死的可能。

日前有國際研究，發現第一型糖尿病患者使用胰島素幫補時，能有效降低糖化血色素，並讓患者血糖更穩定、有助減輕照護者心理負擔，每月施打的針數，更較傳統少了百針，該研究成果已發表於國際生物醫學研究期刊。

劉智軒說，研究發現，胰島素幫補的施打總劑量，較傳統針劑減少約25％，同時能降低因低血糖導致昏迷的風險；三總至今有6名糖友接受此連續動態智能胰島素幫浦的治療，血糖均獲得穩定的控制。

(中時)

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