為澆花起爭執持棍棒打死人 賠500萬判刑3年半

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中時

苗栗縣蘇姓男子在通霄鎮一工地擔任園藝工作，因澆花忘關水問題與吳姓同事起爭執，竟憤而持木棍毆打對方頭部，送醫2天後仍不治。檢方偵辦期間，蘇男賠償500萬元與被害人家屬和解，苗栗地院依傷害致死罪判3年6月徒刑。

判決書指出，蘇男與吳姓被害人在同一工地工作，分別擔任園藝、種菜工作，兩人原本無衝突，但在去年10月間蘇男稱澆花時忘記關水

找上吳男幫忙，沒想到吳男匆匆忙忙趕回工地發現水龍頭是關好狀態，質疑蘇男是故意找麻煩。

數日後，吳男與友人共4人在工地門口烤肉，恰巧碰到蘇男，吳男立即就澆花一事質問蘇男

。沒想到蘇男不解釋，還故意挑釁說一句：「去問你老婆就知道了！」隨即掉頭離去，吳男咒罵一句「六字經」髒話，惹惱蘇男。

蘇男又折返，順手拿起一根木棍朝吳男左大腿打過去，吳男倒地欲起身，其他人也上前勸架，蘇男又猛朝其頭部打過去，直到發現吳男頭部流血、傷勢嚴重，蘇男嚇得叫旁人趕快叫救護車，自己又衝進去工地休息室，告知吳妻

：「妳老公被我打傷了！」並留在現場等待警方自首。

吳男被送醫後，因傷勢嚴重，2天後不治。檢方偵辦期間，蘇男賠償500萬元與被害人家屬和解。

苗栗地院審理後，法官審酌蘇男與被害人平時並無糾紛，竟因細故即持木棍毆打被害人，致被害人受有前揭傷害，終至死亡，造成被害人喪失寶貴性命，使其家屬天人永隔，其父親白髮人送黑髮人，心理創傷至鉅；考量其無前科、犯後自首等，依傷害致死罪判3年6月徒刑。

(中時)

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