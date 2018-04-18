射程達關島可打擊航艦 中共東風26彈道飛彈成軍

2018年04月18日 16:58 中時電子報 喻華德

據環球網17日報導，關於火箭軍某旅新型飛彈接裝儀式的報導引發廣泛關注，中國大陸央視多個頻道、中共軍網都密集報導。報導中提到的共軍新型中遠端彈道飛彈與2015年和2017年兩次閱兵中出現的「東風-26」型中遠端彈道飛彈特徵高度相似。因此外界普遍認為，這象徵著該款飛彈經歷將近三年的換裝與試用後，滿足技戰術需求，開始大批量成軍。它將使中國大陸的反航艦防禦圈，再向外拓展數千公里。

射程可達關島，可配備核子及傳統彈頭，可打擊航艦的的東風26型彈道飛彈正式成軍。(圖/裝備科技、央視軍事報導 107年4月18日）

射程可達關島，可配備核子及傳統彈頭，可打擊航艦的的東風26型彈道飛彈正式成軍。(圖/裝備科技、央視軍事報導 107年4月18日）

射程可達關島，可配備核子及傳統彈頭，可打擊航艦的的東風26型彈道飛彈正式成軍。(圖/八一電視 107年4月18日）

新型中遠端彈道飛彈正式成軍

據央視網報導，近日，火箭軍某飛彈旅組織新型號飛彈武器接裝儀式，象徵著該飛彈旅由編成、擴編、接裝、試用，轉入全面形成作戰能力的新階段。報導稱，這次整建制裝備該飛彈旅的武器系統，是中國大陸自行研製、具有完全智慧財產權的新一代中遠端彈道飛彈。報導稱，這款飛彈為「核常兼備」（編按：可搭載核子彈頭及傳統彈頭），可實施快速核子反擊，能對陸上重要目標和海上大中型艦船實施常規中遠端精確打擊，是共軍戰略威懾和打擊力量體系中的新型利器，是作戰部隊「殺手鐧」武器中的骨幹力量。它的正式成軍，象徵著火箭軍戰略能力又有了新提升，以及增加新的戰略選項。

央視七套的「軍事報導」節目從另外一個側面報導了相關消息：「新一代中遠端彈道飛彈武器系統近日成建制成軍火箭軍部隊，這象徵著火箭軍殺手鐧武器庫又添新成員，戰略能力有了新的提升。」根據報導中提到該旅最初換裝、試用，表明該旅或許是這型武器的第一個接裝部隊，很可能參加了之前的兩次閱兵，央視的後續鏡頭中，也出現了該飛彈疑似進行閱兵訓練的鏡頭。「八一電視」播放的畫面中清晰顯示，此次接裝儀式現場，停放20多輛呈備射姿態的發射車。根據美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)網站的報導，共軍之前裝備一個旅大約需要16枚這種「雙能力」(傳統與核子打擊能力)飛彈，顯示該部隊擴編後的飛彈數量增加。

大陸軍事專家宋忠平16日對《環球時報》記者表示，此次報導中以「旅」為建制單位成軍，說明該型飛彈已經形成比較強的戰鬥力。他進一步解釋稱，「一般來說，如果以營為發射單元或火力單元，所擁有的飛彈數量是有限的。如果以旅為建制，那麼所擁有的飛彈數量和規模將有很大提升，可以對目標實施飽和攻擊。」

授裝暨接裝儀式。(圖/裝備科技、央視軍事報導 107年4月18日）

授裝暨接裝儀式。(圖/裝備科技、央視軍事報導 107年4月18日）

反航艦梯隊又添新成員

宋忠平認為，「東風-26」型飛彈有兩大用途：首先是可以對固定目標實施打擊，其次是可以對海上大中型水面艦艇實施打擊。

「東風-26」首次公開是在2015年。一名不願透露姓名的大陸軍事專家對《環球時報》記者表示，這說明通過3年換裝、試用，新型飛彈達到了技戰術要求，開始成批量成軍。

對於「東風-26」彈道飛彈正式成軍的意義，宋忠平表示，該型飛彈作為反水面艦艇的中遠端彈道飛彈和「東風-21D」中程反航艦彈道飛彈形成射程上的銜接，讓中共的反航艦梯隊又多了一個新成員。同時，這也說明共軍現在打造的反航艦彈頭實際上可以作為通用彈頭，可以結合共軍更多的彈道飛彈形成反航艦武器裝備。恰恰展現出共軍反航艦彈道飛彈，已實現「通用化、標準化、系列化」。

前述匿名專家認為，相對於「東風-21D」，「東風-26」的出現將共軍的反航艦防禦圈再向外拓展數千公里，而且該飛彈飛行速度更快、機動能力更強、突防手段更多。

射程可達關島，可配備核子及傳統彈頭，可打擊航艦的的東風26型彈道飛彈正式成軍。(圖/裝備科技、央視軍事報導 107年4月18日）

射程可達關島，可配備核子及傳統彈頭，可打擊航艦的的東風26型彈道飛彈正式成軍。(圖/裝備科技、央視軍事報導 107年4月18日）

「核子傳統兼備」可能成為標準配備

《環球時報》注意到，報導中強調該飛彈是一種「核子傳統兼備」的彈道飛彈。多家外媒之前也稱該飛彈具有「模組化設計」，可使用傳統彈頭或核子彈頭，是一種「雙能力」飛彈。

有分析認為，未來，這種雙能力飛彈或許是一個發展趨勢。宋忠平表示，該型飛彈的雙重能力對對手的威懾能力更強。火箭軍的核子傳統兼備就是既可以發射核子彈頭，也可以發射傳統彈頭，這其中包括反航艦飛彈、對重要交通要塞或地下掩體進行打擊的飛彈。所有這些飛彈都表明火箭軍現在所擁有的武器裝備完全可以根據目標以及戰爭性質的需要換裝不同的彈頭，實施不同的打擊。「這意味著火箭軍在傳統軍事衝突中可以發揮精確打擊的使命和任務，在核子戰爆發的情況下可以直接換裝核子彈頭來實施二次核子打擊。」

此外，央視強調，火箭軍幾年來大力加強核子反擊與中遠端精確打擊能力建軍，多種新型飛彈陸續裝備部隊，持續強化飛彈型號配套、射程銜接、打擊效能多樣的作戰力量體系，「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」核心能力穩步提升。

(中時電子報)