MLB》手指起水泡照投挨轟 大谷翔平：學到一課

2018年04月18日 16:08 中時電子報 林宋以情

前兩場先發都帶走勝利，天使隊日籍「二刀流」強投大谷翔平，此役碰上波士頓紅襪踢到鐵板，他賽後坦言手指水泡早在9天前先發後就有，過去在日職起水泡照投，但顯然到大聯盟行不通，坦言學到一課。

大谷翔平前兩戰主投13局失3分，自責分僅率2.08，18日天使安那罕球場（Angel Stadium of Anaheim）4萬4832席座位全售罄，就為一睹「Sho Time」風采，未料大谷翔平開賽首打席就被貝茲（Mookie Betts）轟陽春炮，兩局失3分退場，天使1比10慘敗紅襪，球迷悻悻然離去。

賽後天使官方證實，大谷是由於右手手指起水泡提前退場，大谷翔平表示，手指水泡早在美國時間8日先發對運動家賽後就有，自己過去在日職也曾起水泡續投，「我以為沒什麼大礙，但比賽太過緊繃，沒能撐住。」但強調並不影響打擊。

水泡嚴重影響大谷此役指叉球發揮，僅能頻頻飆速球與打者對決，球速甚至飆上99.5至99.8英里(約160公里)，但控球欠佳令他陷入窘境，主投2局用66球，被擊出4安含一發陽春炮。

大谷翔平坦言指尖水泡不只影響指叉球，也讓他的速球控球出現狀況。大谷翔平表示，此役對他是種警惕，「上了一課，這也是我必須學習的，下回登板勢必得修正。」

(中時電子報)