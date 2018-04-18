結束6年駐防 美軍「好人理查」號兩棲攻擊艦將離日

2018年04月18日 16:19 中時電子報 李靖棠

據駐日美軍司令部（United States Forces Japan）報導，即將結束6年駐日旅程、美國海軍「好人理查」號兩棲攻擊艦（USS Bonhomme Richard）返回佐世保港（Sasebo）短暫停靠，不久後將返回美國母港聖地牙哥基地，未來駐日協防的重責，轉由同級別的胡蜂號（USS Wasp）兩棲攻擊艦負責。

好人理查號指揮官、麥卡倫海軍上校（Larry McCullen）表示，「我僅代表全體船員，向佐世保的居民致上最高感謝，這六年來各種協助、支持和友善的環境，都讓我們不會忘記這段派駐回憶。我們的水手也將為他們多年的付出感到驕傲，駐守日本、協助維護印度-太平洋的國家利益與安全，並與太平洋的盟友共同守護這片海洋與天空。」

停靠於好人查理號兩棲攻擊艦甲板的AV-8B攻擊機。（圖/美國海軍）

由英戈爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）打造、以建國元勳富蘭克林（Benjamin Franklin）法文筆名「好人查理」（Bon homme Richard）命名的好人理查號，於1998年投入服役，屬於胡蜂級兩棲突擊艦6號艦，從2012年開始編入第七艦隊，派駐日本佐世保海軍基地。船身全長約257公尺、排水量為4萬噸，最高時速可達37公里、續航距離則有17,600公里，可搭載約1,800名官兵。艦載機可搭載AV-8「獵鷹II式」攻擊機（AV-8 Harrier II）或是CH-46「海騎士」直升機（CH-46 Sea Knight）。

好人理查號在2012年取代艾賽克斯號（USS Essex LHD-2），成為駐日美軍的重要旗艦之一，曾在南韓世越號沉沒意外中，協助搜尋失蹤的人員。而美軍為強化對北韓的防禦能力，此次將能執行短場起降的F-35B戰機（F-35B Lightning II）、強化甲板的胡蜂號兩棲攻擊艦調駐日本，不僅成功引起週邊鄰國高度注目，也將成為駐日美軍一大重要戰力。

(中時電子報)