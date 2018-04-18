大陸泉州灣火炮軍演 金門魁星爺出巡祈福

2018年04月18日 16:10 中時 李金生

五顏六色的祈福彩旗將金門縣定古蹟「奎閣」妝點得熱鬧繽紛。（李金生攝）

金門縣文化局長呂坤和（左）虔誠隨行，替考生和學子們祈福。（李金生攝）

魁星爺踩街下鄉巡點，帶來歡欣溫馨氣氛。（李金生攝）

大陸解放軍在泉州灣實彈演習，金門「小三通」仍正常往來。（李金生攝）

金門著名景點「莒光樓」，今天依舊遊人如織。（李金生攝）

大陸解放軍今（18）日在泉州海域實彈演習，距離最近的金門居民生活如常，金廈泉兩岸「小三通」客船照常往來，一點也不受影響。金門縣定古蹟「奎閣」魁星爺還在信眾的簇擁下出巡，穿梭大街小巷熱鬧滾滾，此起彼落的鞭炮聲，散發歡欣祈福的硝煙味。

金門縣文化局於每年考季來臨時，都在興建於清道光十六年（1836）的奎閣舉行祈福活動，祈求魁星爺保祐學子們考運亨通、金榜提名，並自2015年起由信眾恭迎下鄉巡點，今年輪至金寧學區，巡行金鼎國小、金寧中小學，並在金寧鄉境和金城市區踩街遶境，沿途彩旗蔽天，鐃鈸鑼鼓和鞭炮聲不絕於耳，十分熱鬧！

縣文化局長呂坤和指出，相傳魁星爺是天上主掌文運的星宿，在科舉時代應考士子都會祭拜魁星爺，祈求試運亨通，「魁星踼斗、獨占鰲頭」。如今時代不同了，但每逢考季仍有許多莘莘學子祈福，神案前擺滿各式准考證或學生證，信眾以蔥、芹菜、花生、龍眼、粽子等供品祭拜，祈求魁星高照，庇佑考運亨通。

金門自有宋以來，共得進士50人、舉人112人，其中又以明、清兩代文風鼎盛，科甲連捷，最為鄉親津津樂道，普遍認為與魁星爺賜福及士子辛勤向學有關。

該局表示，未來仍將持續奉迎魁星爺下鄉，前往各鄉鎮學區，替同學和考生們加油打氣，也期待將饒富歷史豐華，「振起斯文、敷布教化」的魁星文化推展出去。

(中時)