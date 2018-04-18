土地公送愛到大鵬國小 助弱勢生不斷炊

台中市議員楊正中（左三）、大福里福德祠管委會、大福社區發展協會及善心人士陳鈴珠，18日共同至大鵬國小捐贈「仁愛基金」。（盧金足攝）

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台中市議員楊正中（左）5年前發起捐款行善，獲大福社區發展協會理事長高信增熱心響應。（盧金足攝）
大鵬國小為回饋地方的幫助，常舉辦圖書館說故事及閱讀活動，開放學童和家長一起來享受溫馨的親子時光。（盧金足攝）
溫情滿人間！台中市西屯區大福里送愛到大鵬國小。（盧金足攝）

台中市西屯區大鵬國小弱勢學生多，有的學生憂心繳不出營養午餐費用，有的還買不起寫作簿本，市議員楊正中18日與大福里土地公發揮愛心，加上地方人士挹注，將「仁愛基金」善款捐給學校，溫情滿人間，大福里福德祠主委吳忠勇說，信徒捐給土地公的香油錢，幫助清寒學生更有意義。

楊正中、大福里福德祠管委會、大福社區發展協會及陳鈴珠，18日共同至大鵬國小捐贈「仁愛基金」，盼透過該基金幫助學區內的弱勢學童，讓學童在地方愛心協助下，擁有無憂的學習環境。

教育是脫貧捷徑！楊正中表示，大鵬國小的弱勢學童比例曾一度高達五分之三，學校努力為孩童尋求資源，5年前他開始在地方上號召，盼愛心能夠送進校園，獲很多人響應力，為下一代的教育資源伸出援手。

陳鈴珠行善不落人後，率先慷慨解囊，大福里福德祠與社發會更是義不容辭幫助在地學童，該善舉已持續5年，大福里土地公的香火錢投入助人志業，庇護鄉里。

大鵬國小校長呂孝修說，仁愛基金用於協助弱勢學童，補助營養午餐與簿本費，也在寒冬時購買外套等保暖品，冬天來臨時，發現有小朋友只穿著單薄衣物，獲悉家境清寒，運用仁受基金善款添購衣物，滿足弱勢學童生活基本需求。

此外，仁愛基金也用於發展學校特色，如閱讀、羽球、籃球、田徑等多元社團，更打造大鵬國小擁有兩間圖書室的特色，而且為回饋地方的幫助，常舉辦圖書館說故事及閱讀活動，開放學童和家長一起來享受溫馨的親子時光。

大福社區發展協會理事長高信增表示，仁愛基金凝聚更多人的愛心，市議員楊正中與曾擔任里長的大福里福德祠主委吳忠勇，爭取地方建設，也關心孩童教育，再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育，為弱勢生扶一把，愛心加倍。

(中時)

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