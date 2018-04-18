驗證量暴增70％ 海基會：報稅季節是主因

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海基會聯合服務中心的營業時間是早上9點到下午5點，但近來常常到晚上7、8點還是燈火通明。海基會表示，隨著報稅季節來臨，海基會最近受理有關稅務的大陸公證書驗證案件量大增，跟平日的案件相較，大幅增加超過70%。許多同仁不停忙進忙出，為了就是要讓所有民眾都能順利完成報稅。

海基會18日發新聞稿指出，兩岸交流日漸成長，在大陸經商、工作、就學的台灣民眾愈來愈多，有關稅務的文書驗證案件量也逐年上升。例如大陸的完稅證明、收入證明、親屬關係證明、學歷證明等，都需經過公證才能在台灣報稅使用。

所以在每年3月至4月的報稅季節時，海基會的文書驗證服務案件數量，均較平時增加70%以上。以今年3月底到4月12日為例，日均案件數約530件，相較於平常每日約300件，增加超過76%。

新聞稿指出，在報稅季節，除了一般民眾的驗證案件外，海基會也經常受理單一公司的大量案件。據瞭解，某知名上市電子大廠，今年就一口氣寄來1054份公證書，南區服務處也在單日受理某電子公司177份公證書。對於這些數量特別多的大型個案，海基會同仁都全力配合、加班處理，親切的服務態度，也獲得各公司的好評。

海基會也特別提醒民眾，公證書在大陸的公證協會完成驗證後，副本寄送至海基會約需3至4週的時間。為避免當事人往返奔波，民眾在前往海基會辦理文書驗證前，可以先透過網路、電話或APP查詢副本是否寄達，以免白跑一趟。不方便親自前往櫃台的民眾，也可以透過郵寄方式辦理。

(中時)

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