「北方女王」鐵必制號藏身處 至今仍影響環境

2018年04月18日 16:38 中時電子報 江飛宇

第二次世界大戰的傷痕今天仍然可見，時至今日，世界各地有時仍會有挖到未爆彈，甚至民眾撿到白磷塊的消息，甚至當年散播的化學物質還會影響環境。一項新的研究發現，當年納粹海軍為了隱藏鐵必制號戰艦(Tirpitz)在挪威的行蹤，曾長期施放化學煙霧，而這些毒煙導致附近樹木有長久的變異。

大眾機械(popular mechanics)報導，鐵必制號是二戰爆發前，納粹德國所建造的俾斯麥級戰艦(Bismarck-class)的二號艦，全長251公尺，排水量5萬噸，有8門380公釐(15吋)主砲，於1939年下水，由2000名水手操作，並可搭載4架水上飛機，總體性能在海權爭霸的歐洲各國之間，也相當出色。

與他的「兄長」俾斯麥號不同，鐵必制號在二戰期間的角色低調很多，納粹帝國海軍元帥埃里希•·雷德爾(Erich Raeder)在1941年將她派往已被納粹佔據的挪威，這是以她的威懾力來嚇阻盟軍，並且破壞英國和蘇聯的補給線。此舉相當有效，鐵必制號給盟軍巨大的心理壓力，導致1942年7月的「PQ17船團事件」，由於英國擔心鐵必制號已經出動，使原本護送補給船的艦隊先行解散，反而導致這些沒有作戰力的補給船被納粹潛艦大屠殺，22艘商船沉沒，153船員死亡。

為了有效隱藏鐵必制號，她的港口必須加強偽裝，納粹以樹木來遮掩船塢，甚至發明一種以「氯磺酸」為主的人造煙霧，以進一步掩蓋其位置，也就是這些有毒煙霧造成長期的生態影響。

藏身於峽灣的鐵必制號,納粹海軍努力將她變得不明顯，動用迷彩、偽裝和人工煙霧。(圖/worldwarphotos)

德國古騰堡大學的克勞蒂亞．哈特(Claudia Hart)正在研究挪威西部阿爾塔(Alta)附近的松樹時，她發現此處的老樹沒有年輪，也就是這棵樹不再變壯變粗了。年輪有可能受到嚴重寒害或昆蟲而長的比較不同，但是沒有任何自然力量可以直接阻止樹木的生長，於是她想到了這段戰史，與戰爭記錄一比對，這些沒有年輪的樹木與鐵必制號的基地位置相當吻合。

哈特說：「我們認為這種氯磺酸人造煙霧，會損壞樹木的發育，我發現的其中一棵樹在9年內沒有再增長，雖然日後慢慢恢復了，但要達到正常狀態卻需要30年的時間，這是一個非常令人印象深刻的例子。」

哈特認為，二戰至今已70多年，然而挪威北部的森林與化學物質接觸的效果仍然很明顯，這種因戰爭造成的長遠的影響值得大眾深思。

以鐵必制號的鋼材為原料所製作的小刀，一支700歐元。(圖/boker)

鐵必制號的終局在1944年，30架英國皇家空軍的蘭卡斯特轟炸機(Lancaster)攜帶了高腳櫃炸彈(Tallboy)，最終擊沉了這艘巨艦，戰後，挪威和德國的團隊發現了殘骸，部分金屬被製成鐵必制-大馬士革小刀，可以購買的到。

(中時電子報)