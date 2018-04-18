梁文音新輯20 日數位上線 MV〈還好〉YouTube首播

2018年04月18日 16:28 旺報 廖慧娟

近年參與多部影視作品演出的梁文音，睽違3年再度推出新專輯《副駕駛座的風景》，首波主打〈還好〉，詮釋失戀後釋然的心情。唱片公司今天（4月18日）宣布官方版MV將於4月20日凌晨零點在環球音樂官方YouTube首播，專輯同步在數位平台上架。

對於新專輯的製作概念，出道10年的梁文音表示：「想告訴大家我長大了，我還是很喜歡唱情歌，希望能注意到我的改變。」

為了這張專輯，梁文音遠赴南歐拍攝2首MV，劇情安排她扮演到葡萄牙的旅行者；導演李伯恩以平行時空的不同視角，發展出全然不同的故事情節，讓久未演戲的梁文音過足戲癮。其中〈還好〉的故事是梁文音原本訂了機票要與男友同行，不料，卻是在分手後踏上一個人的旅程，因此，無論她看到了任何風景，心裡想的都是那份逝去的愛，面對心裡頭放不下的他，詮釋痛徹心扉的感受。

梁文音表示：「MV要把痛苦的滋味轉換成祝福，真的很悲傷，男主角真的演得太好了，對我已讀不回我演得超級揪心。」其中最悲的一場戲，就是她黯然走到「世界的盡頭」羅卡角，看著石碑上的葡萄牙文寫著：「陸止於此、海始於斯」，她卻苦等不到另一半出現，這時才明白愛不會重來，獨自面對大海，選擇踏出人生的新風景。

為了拍MV，梁文音走遍葡萄牙首都里斯本的多個知名景點，引來不少老外好奇圍觀。梁文音表示：「我知道他有個外號叫『李四班』，伯恩很認真都拍到最後一刻，跟他合作相當開心，他有很多的鬼點子。」

(旺報)